Esteban Andrada recibe 13 partidos de sanción: uno de los castigos más duros del fútbol español
El puñetazo que el portero argentino dio abiertamente a un rival en la Segunda División de España fue finalmente juzgado con una multa sin precedentes.
La sanción de 13 partidos de suspensión impuesta al portero argentino Esteban Andrada, del Real Zaragoza, ha generado un fuerte impacto en el fútbol español. El castigo llega tras el puñetazo al jugador del Huesca Jorge Pulido, durante el partido de Segunda División disputado el domingo 27 de abril.
Este tipo de sanción no es común y ya se ubica entre las más severas en los últimos años, reavivando el debate sobre la disciplina en el fútbol profesional.
Una sanción histórica en el fútbol español
El castigo a Andrada entra en una lista de sanciones históricas en España, donde destacan casos incluso más extremos:
- Joaquín Cortizo (Real Zaragoza): 24 partidos de suspensión en 1964 por una dura entrada que fracturó la tibia de Enrique Collar (Atlético de Madrid).
- Pedro Fernández (Granada): 15 partidos tras una agresión a Amancio en Copa del Rey (1974), que dejó al jugador del Real Madrid cuatro meses fuera.
- Andoni Goikoetxea (Athletic Club): sancionado inicialmente con 18 partidos por su entrada sobre Diego Maradona en 1983 (luego reducida a 7).
Deportes
IFAB aprueba tarjeta roja por taparse la boca: nueva regla impactará el Mundial 2026
Christian Flores
Violencia en el campo: finales polémicas y sanciones colectivas
Uno de los episodios más recordados ocurrió en la final de la Copa del Rey de 1984, cuando jugadores del Barcelona y Athletic protagonizaron una pelea campal.
Entre los sancionados con tres meses de suspensión estuvieron:
- Diego Maradona
- Migueli
- Clos
- De Andrés
- Sarabia
- Andoni Goikoetxea
Deportes
Richard Carapaz confirma que no estará en el Giro de Italia 2026
Roberto Villavicencio
Del escándalo arbitral a amenazas: otros castigos duros
En décadas más recientes también se han registrado sanciones importantes:
- Hristo Stoichkov (Barcelona): suspendido seis meses en 1990 por agredir a un árbitro (reducido posteriormente).
- Apoño (CD El Palo): 12 partidos en 2015 por insultos y amenazas de muerte a un árbitro.
- José María Ceballos (Racing Santander): sancionado inicialmente con 12 partidos en 2000 por intento de agresión a un árbitro (rebajado a 8).
Deportes
Piero Hincapié tiene la mira puesta en los títulos de Champions y Premier League
Roberto Villavicencio
¿Qué significa la sanción de Andrada?
El castigo al arquero del Zaragoza:
- Refuerza la política de tolerancia cero contra la violencia
- Marca un precedente en la Segunda División
- Puede afectar seriamente las aspiraciones deportivas del club