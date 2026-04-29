Esteban Andrada recibe 13 partidos de sanción: uno de los castigos más duros del fútbol español

Publicado por Christian Flores Creado: Actualizado:

La sanción de 13 partidos de suspensión impuesta al portero argentino Esteban Andrada, del Real Zaragoza, ha generado un fuerte impacto en el fútbol español. El castigo llega tras el puñetazo al jugador del Huesca Jorge Pulido, durante el partido de Segunda División disputado el domingo 27 de abril.

Este tipo de sanción no es común y ya se ubica entre las más severas en los últimos años, reavivando el debate sobre la disciplina en el fútbol profesional.

Una sanción histórica en el fútbol español

El castigo a Andrada entra en una lista de sanciones históricas en España, donde destacan casos incluso más extremos:

Joaquín Cortizo (Real Zaragoza): 24 partidos de suspensión en 1964 por una dura entrada que fracturó la tibia de Enrique Collar (Atlético de Madrid).

Pedro Fernández (Granada): 15 partidos tras una agresión a Amancio en Copa del Rey (1974), que dejó al jugador del Real Madrid cuatro meses fuera.

Andoni Goikoetxea (Athletic Club): sancionado inicialmente con 18 partidos por su entrada sobre Diego Maradona en 1983 (luego reducida a 7).

Violencia en el campo: finales polémicas y sanciones colectivas

Uno de los episodios más recordados ocurrió en la final de la Copa del Rey de 1984, cuando jugadores del Barcelona y Athletic protagonizaron una pelea campal.

Entre los sancionados con tres meses de suspensión estuvieron:

Diego Maradona

Migueli

Clos

De Andrés

Sarabia

Andoni Goikoetxea

Del escándalo arbitral a amenazas: otros castigos duros

En décadas más recientes también se han registrado sanciones importantes:

Hristo Stoichkov (Barcelona): suspendido seis meses en 1990 por agredir a un árbitro (reducido posteriormente).

Apoño (CD El Palo): 12 partidos en 2015 por insultos y amenazas de muerte a un árbitro.

José María Ceballos (Racing Santander): sancionado inicialmente con 12 partidos en 2000 por intento de agresión a un árbitro (rebajado a 8).

¿Qué significa la sanción de Andrada?

El castigo al arquero del Zaragoza:

Refuerza la política de tolerancia cero contra la violencia

Marca un precedente en la Segunda División