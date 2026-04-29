Ecuador vs Perú Sub-17 femenina hoy EN VIVO: sigue el partido de la Tri en el Sudamericano

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Debes de saber Ecuador busca su segundo triunfo para acercarse a la clasificación.





Perú llega presionado tras perder en su debut.

La Tri mostró solidez defensiva en su primer partido.





La selección femenina de Ecuador sub-17 vuelve a la cancha este miércoles 29 de abril para enfrentar a Perú en la tercera fecha del Sudamericano 2026 que se disputa en Paraguay.

El compromiso arrancará desde las 18:00 y podrá ser visto por la señal de DSports en DirecTV y mediante la plataforma DGO, en un duelo clave para la Tri para mantenerse en zona de clasificación.

La Tri a seguir sumando

Para el equipo dirigido por el estratega ecuatoriano Víctor Idrobo será su segundo partido en el torneo, pero el tercero en el calendario general del grupo. La Tri llega con confianza tras un debut soñado que la mantiene en los primeros lugares y con la ilusión intacta de avanzar a la siguiente fase del certamen continental.

El rival de turno, Perú, llega golpeado tras caer 3-0 ante Uruguay en su estreno, resultado que lo obliga a buscar puntos con urgencia para no comprometer sus aspiraciones en el torneo. Las peruanas saben que otro tropiezo podría alejarlas de la pelea por uno de los cupos a la fase final, donde las mejores selecciones buscarán los boletos al Mundial de la categoría.

Ganó en el debut

La Tri femenina comenzó su camino con el pie derecho tras imponerse 1-0 ante Venezuela en su estreno. El equipo ecuatoriano encontró el tanto del triunfo al minuto 74 por intermedio de la delantera Shirley Ortiz, quien aprovechó su oportunidad para convertirse en la heroína del partido y asegurar los primeros tres puntos del torneo.

La selección de Ecuador femenina Sub 17 que jugará el Sudamericano Sub 17.Cortesía FEF

Ese tanto tuvo sello del banco, ya que la jugada nació de la asistencia de Rihanna Quiñónez, quien ingresó minutos antes y conectó con Ortiz, otra de las variantes que respondió a la confianza del cuerpo técnico. El triunfo, además, significó la primera victoria histórica de Ecuador ante Venezuela en esta categoría.

En el funcionamiento colectivo destacó la mediocampista Esther Carabalí, quien fue la jugadora con más pases acertados del compromiso, registrando 45 entregas efectivas y mostrando liderazgo en la recuperación del balón. Sus principales conexiones fueron con María Viteri y Bianka Sosa, piezas claves en el equilibrio del mediocampo.

Con el ánimo en alto y la confianza intacta, Ecuador buscará un nuevo triunfo ante Perú para afianzarse en la tabla y acercarse al objetivo mayor: avanzar en el torneo y seguir soñando con la clasificación al Mundial Sub-17.