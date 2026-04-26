Jugaba descalza y hoy busca otro Mundial: la historia que impulsa a Jaslym Valverde

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Esto debes saber Jaslym Valverde debutará con Ecuador Sub-17 ante Venezuela en el Sudamericano jugado en Paraguay.





La delantera inició su carrera jugando descalza en Esmeraldas desde los cinco años.

A los 13 años llegó a Independiente del Valle y debutó en Superliga con solo 15 años.

Jaslym Valverde tiene 16 años y es la delantera de la selección de Ecuador sub-17, y el 27 de abril del 2026, debuta desde las 15:00 ante Venezuela, en Paraguay, con la mira puesta en clasificar al Mundial de Marruecos.

Valverde es parte de Independiente del Valle y, desde los 13 años, integra la selección. En 2025 ya fue parte de la Tri en el Mundial de Marruecos. Antes del debut, habló de sus sueños en una carrera que recién comienza.

Jaslym Valverde, el gol en la sangre: la esperanza ofensiva de Ecuador Sub-17 ante VenezuelaCortesía

Siempre le gustaba hacer goles

¿Por qué juegas de nueve?

Me gusta hacer goles, es lo que siempre soñé.

¿Desde cuántos años estás jugando?

Desde los cinco años, en Esmeraldas.

¿A quién veías jugar a esa edad?

No veía fútbol. Rara vez lo hacía, yo solo pasaba jugando en la calle.

¿En qué barrio?

Mi sector se llama 12 de Junio y recuerdo, por lo poco que había visto, que quería ser como Messi y Neymar.

¿Eras la más grande entre los jugadores?

Eso ayudaba a llevarme la pelota. Claro, eran varones mis primeros rivales.

¿Y papá y mamá qué decían?

No les gustaba, porque cuando salía a jugar me raspaba las piernas y los pies, ya que jugaba sin zapatos. Me decían que si me raspaba los dedos me pegaban. Tampoco les gustaba que jugara sin pupos. No es que no tenía, ellos me compraban, pero me gustaba jugar así. A los 10 años ya comencé a usarlos, porque jugaba con varones y eran maldosos, me daban en los dedos.

La selección de Ecuador femenina Sub 17 que jugará el Sudamericano Sub 17.Cortesía FEF

¿Y no te importaba?

No, con tal de jugar pelota. Era lo que más me gustaba. Nací para jugar.

¿Cuándo llegaste a Dragonas de Independiente del Valle?

A los 13 años. Todo comenzó en Esmeraldas, donde había una escuela de ellas. Fui a hacer pruebas, me quedé y eso me sirvió para ir a Quito a las pruebas finales. Gracias a Dios, sigo hasta ahora en el equipo de primera.

¿Desde qué año estás en Superliga?

Jugué en 2024, en 2025 no, y en 2026 volví al primer equipo. Debuté a los 15 años en la Superliga.

¿Qué dicen tus padres?

Están felices de que me vaya bien en Dragonas y en la selección. Esto es un sueño para mí y mi familia. Ahora esperamos que todo salga bien y que Dios nos dé la mano.

Ambiente de la Sub 17 en Paraguay

¿Qué te deja el Sudamericano?

Me siento muy feliz de sumar otro Sudamericano. Es una linda experiencia. La primera vez que estuve en la Tricolor fue a los 13 años y en 2025 estuve en el Mundial de Marruecos.

¿Sueñas con otro Mundial?

Sí. Confío mucho en mis compañeras y sé que vamos a dar lo mejor en la cancha. Tengo todas las ganas de gritar goles. Me he preparado para que llegue ese momento. Sueño con que Dios me permita estar en mi segundo Mundial.