Adrián Luna Martinetti cae en su debut en UFC frente a Davey Grant

Publicado por Génesis Parrales Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Adrián Luna Martinetti perdió por decisión unánime ante el inglés Davey Grant.

La pelea se disputó este 25 de abril de 2026 en el UFC Apex de Las Vegas.

El combate formó parte de la cartelera estelar de UFC Vegas 116.

No siempre los debuts salen como se sueñan, y el de Adrián Luna en la UFC lo confirma. El peleador ecuatoriano tuvo su primera aparición en la empresa más importante de artes marciales mixtas este sábado 25 de abril de 2026, pero no logró imponerse en el octágono. Enfrente tuvo a un rival experimentado: el inglés Davey Grant, quien se quedó con la victoria por decisión unánime.

La pelea se disputó en el UFC Apex de Las Vegas, como parte de la cartelera de UFC Vegas 116, en la categoría peso gallo. El combate generó expectativa en Ecuador, especialmente por tratarse del debut de Luna en la organización.

Cómo fue la pelea entre Adrián Luna y Davey Grant

El enfrentamiento entre Luna y Grant formó parte de la cartelera estelar del evento, que tuvo como pelea principal el duelo entre Aljamain Sterling y Youssef Zalal.

Grant, de 40 años, llegó con mayor recorrido en el deporte, acumulando experiencia desde su debut profesional en noviembre de 2008. Esa trayectoria se reflejó en el desarrollo del combate, que se extendió hasta la decisión de los jueces.

Finalmente, los tres jueces coincidieron en su veredicto y otorgaron la victoria al británico, sumando así su décima octava victoria como profesional.

Un debut marcado por una promesa personal

Más allá del combate, Luna también protagonizó un momento especial antes de subir al octágono. El peleador reveló previamente que había elegido la canción Sueña, de Gerardo Mejía, como parte de su ingreso.