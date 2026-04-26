Messi, compra la UE Cornellà y revoluciona el fútbol español: impacto, cifras y secretos

Publicado por Christian Flores Creado: Actualizado:

El nombre de Lionel Messi vuelve a sacudir el fútbol mundial, esta vez fuera de las canchas. El astro argentino, actual jugador del Inter Miami CF, se convirtió en el nuevo propietario de la UE Cornellà, equipo histórico del área metropolitana de Barcelona que compite en la Tercera RFEF, quinta categoría del fútbol español.

La operación posiciona a Messi dentro de una creciente tendencia de exjugadores del FC Barcelona que apuestan por la gestión deportiva. Antes lo hicieron Gerard Piqué con el FC Andorra, Jordi Alba y Thiago Alcántara con el CE L’Hospitalet, y Andrés Iniesta con el FC Helsingør. Sin embargo, el impacto de Messi supera cualquier precedente.

El “efecto Messi”: redes sociales y búsquedas se disparan

El aterrizaje de Messi en la UE Cornellà generó un fenómeno inmediato:

La cuenta de Instagram del club superó los 600.000 seguidores en solo tres días

Superó incluso al RCD Espanyol en esa red social

Las búsquedas de “UE Cornellà” en Google y YouTube crecieron un 2.350%, según tendencias digitales

Este crecimiento demuestra el poder global de la marca Messi, capaz de transformar un club modesto en tendencia internacional en cuestión de horas.

Además, el estadio del Cornellà —ubicado a apenas 400 metros del del Espanyol— ha ganado visibilidad global pese a su aforo reducido de 1.500 espectadores.

Secretos de la compra: una operación con perfil bajo

A pesar del impacto mediático, la adquisición se manejó con gran discreción:

No se han revelado cifras oficiales de la compra

Las negociaciones comenzaron en diciembre pasado

Hubo cambios accionariales previos en la sociedad

Entre los nombres clave aparece Andrés Manzano, exdirector general del club, ahora vinculado al fútbol base del Barcelona.

También participó el Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat, propietario del estadio municipal. Su alcalde, Antonio Balmón, dejó claro que uno de los pilares del acuerdo fue proteger la estructura formativa del club.

UE Cornellà: una cantera histórica del fútbol español

Fundado en 1951, el Cornellà destaca por su modelo de formación. Por sus filas han pasado figuras como:

David Raya (Arsenal y selección española)

Jordi Alba

Keita Baldé

Ilie Sánchez

Aitor Ruibal

Javi Puado

El presidente de la Federación Catalana de Fútbol, Joan Soteras, lo resumió así:

“Es un referente… junto al Barcelona y el Espanyol, es de los mejores en formación”.

¿Qué significa la llegada de Messi al Cornellà?

La compra no solo es un movimiento empresarial, sino una estrategia con múltiples implicaciones:

Expansión de la marca Messi en el negocio del fútbol

Revalorización inmediata del club

Impulso a talento joven y cantera

Mayor visibilidad internacional para categorías inferiores

Todo apunta a que Messi busca construir un proyecto deportivo a largo plazo, alineado con el desarrollo de talento y gestión institucional.