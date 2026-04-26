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Messi, compra la UE Cornellà y revoluciona el fútbol español: impacto, cifras y secretos

El astro argentino adquirió el equipo de tercera división de España y la transacción rompe el mercado con un sinnúmero detalles a considerar

Aunque Lio sigue con el Inter Miami, el futbolista continúa asegurando las áreas a las que dedicará cuando se retire, tras el Mundial.

Aunque Lio sigue con el Inter Miami, el futbolista continúa asegurando las áreas a las que dedicará cuando se retire, tras el Mundial.Archivo

Christian Flores
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Christian Flores

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El nombre de Lionel Messi vuelve a sacudir el fútbol mundial, esta vez fuera de las canchas. El astro argentino, actual jugador del Inter Miami CF, se convirtió en el nuevo propietario de la UE Cornellà, equipo histórico del área metropolitana de Barcelona que compite en la Tercera RFEF, quinta categoría del fútbol español.

La operación posiciona a Messi dentro de una creciente tendencia de exjugadores del FC Barcelona que apuestan por la gestión deportiva. Antes lo hicieron Gerard Piqué con el FC Andorra, Jordi Alba y Thiago Alcántara con el CE L’Hospitalet, y Andrés Iniesta con el FC Helsingør. Sin embargo, el impacto de Messi supera cualquier precedente.

El “efecto Messi”: redes sociales y búsquedas se disparan

El aterrizaje de Messi en la UE Cornellà generó un fenómeno inmediato:

  • La cuenta de Instagram del club superó los 600.000 seguidores en solo tres días
  • Superó incluso al RCD Espanyol en esa red social
  • Las búsquedas de “UE Cornellà” en Google y YouTube crecieron un 2.350%, según tendencias digitales

Este crecimiento demuestra el poder global de la marca Messi, capaz de transformar un club modesto en tendencia internacional en cuestión de horas.

Además, el estadio del Cornellà —ubicado a apenas 400 metros del del Espanyol— ha ganado visibilidad global pese a su aforo reducido de 1.500 espectadores.

Secretos de la compra: una operación con perfil bajo

A pesar del impacto mediático, la adquisición se manejó con gran discreción:

  • No se han revelado cifras oficiales de la compra
  • Las negociaciones comenzaron en diciembre pasado
  • Hubo cambios accionariales previos en la sociedad

Entre los nombres clave aparece Andrés Manzano, exdirector general del club, ahora vinculado al fútbol base del Barcelona.

También participó el Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat, propietario del estadio municipal. Su alcalde, Antonio Balmón, dejó claro que uno de los pilares del acuerdo fue proteger la estructura formativa del club.

UE Cornellà: una cantera histórica del fútbol español

Fundado en 1951, el Cornellà destaca por su modelo de formación. Por sus filas han pasado figuras como:

  • David Raya (Arsenal y selección española)
  • Jordi Alba
  • Keita Baldé
  • Ilie Sánchez
  • Aitor Ruibal
  • Javi Puado

El presidente de la Federación Catalana de Fútbol, Joan Soteras, lo resumió así:

“Es un referente… junto al Barcelona y el Espanyol, es de los mejores en formación”.

¿Qué significa la llegada de Messi al Cornellà?

La compra no solo es un movimiento empresarial, sino una estrategia con múltiples implicaciones:

  • Expansión de la marca Messi en el negocio del fútbol
  • Revalorización inmediata del club
  • Impulso a talento joven y cantera

Mayor visibilidad internacional para categorías inferiores

Todo apunta a que Messi busca construir un proyecto deportivo a largo plazo, alineado con el desarrollo de talento y gestión institucional.

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