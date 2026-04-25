Adrián Luna Martinetti vs Davey Grant EN VIVO: link oficial para ver la pelea del ecuatoriano

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Debes de saber esto El ecuatoriano Adrián Luna Martinetti tendrá su esperado debut oficial en el UFC Vegas 116.





Su rival será el inglés Davey Grant, un peleador con amplia experiencia dentro de la UFC.

El combate será en la categoría peso gallo y está previsto cerca de las 20:30 (hora de Ecuador).

Adrián Luna Martinetti está listo para escribir una página histórica en su carrera cuando este sábado 25 de abril haga su debut oficial en la UFC ante el inglés Davey Grant en el UFC Vegas 116. Se estima que Luna suba al octágono alrededor de las 20:30 (hora de Ecuador), aunque la cartelera iniciará desde las 19:00. Los aficionados podrán seguir la pelea en vivo a través de este enlace Paramount+ y UFC Fight Pass, plataformas oficiales que transmitirán el evento.

La expectativa alrededor de Luna es alta. El tricolor firmó contrato con la organización en 2025 y desde entonces ha trabajado intensamente para llegar en óptimas condiciones a su primera presentación, que tendrá de fondo la canción Sueña de Gerardo Mejía.

Davey Grant vs Adrián Luna Martinetti en el pesaje.Captura de pantalla

El rival un conocido por los ecuatorianos

Este combate representa mucho más que una pelea: es la oportunidad de demostrar que Ecuador sigue ganando espacio dentro del exigente mundo de la UFC, donde nombres como Marlon ‘Chito’ Vera han abierto camino.

Enfrente tendrá a un rival con recorrido dentro de la empresa. Davey Grant cuenta con varios años de experiencia en la UFC y es recordado por sus enfrentamientos ante ‘Chito’ Vera, con quien protagonizó dos intensos combates que lo hicieron conocido entre los fanáticos ecuatorianos. Su estilo agresivo y su habilidad para buscar sumisiones lo convierten en un oponente peligroso.

Con un récord de 17 victorias y solo una derrota, el guayaquileño Adrián Luna busca consolidarse como una promesa del MMA latinoamericano.Cortesía

Para Adrián Luna Martinetti, este debut significa el inicio de un sueño que empezó hace años y que ahora lo coloca frente a una vitrina mundial. La misión es clara: aprovechar su oportunidad, imponer su estilo y comenzar su historia en la UFC con una victoria que lo proyecte hacia nuevos retos dentro del octágono.