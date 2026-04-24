Falleció Cristian Camilo Muñoz, ciclista que compartió equipo con Tadej Pogacar

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Esto debes saber Cristian Camilo Muñoz murió tras complicaciones médicas derivadas de una caída en el Tour du Jura.





Una infección severa en la rodilla izquierda agravó su estado en los días posteriores al accidente.

Una infección severa en la rodilla izquierda agravó su estado en los días posteriores al accidente.

El ciclismo colombiano atraviesa horas de profundo dolor tras el fallecimiento del pedalista Cristian Camilo Muñoz, quien murió este viernes 24 de abril de 2026 a los 30 años, luego de enfrentar complicaciones médicas provocadas por una caída sufrida días atrás en plena competencia.

El corredor, que actualmente defendía los colores del equipo NU Colombia, había protagonizado un fuerte accidente el sábado anterior mientras disputaba el Tour du Jura, prueba desarrollada en territorio francés. En un primer momento, los reportes médicos indicaron una lesión en su rodilla izquierda, aparentemente controlada tras la atención inicial en carrera. Sin embargo, con el paso de las horas su estado comenzó a deteriorarse y encendió las alarmas entre su entorno deportivo.

Murió Cristian Camilo Muñoz: el ciclismo internacional despide a un joven talentoCortesía

Tras el incidente, Muñoz fue trasladado a la ciudad de Oviedo, donde recibió una evaluación más exhaustiva en una clínica especializada. Durante los exámenes médicos se detectó una infección severa que resultó difícil de controlar, obligando a los especialistas a aplicar tratamientos intensivos para intentar frenar su avance.

A pesar de los esfuerzos del equipo medico y de permanecer bajo estricta vigilancia médica, su evolución clínica se complicó en las últimas horas hasta confirmarse su fallecimiento la mañana de este viernes.

Una buena carrera deportiva

Cristian Camilo Muñoz había logrado abrirse camino en el exigente mundo del ciclismo internacional. Su salto al máximo nivel llegó en 2019, cuando fue contratado por el poderoso equipo UAE Team Emirates, escuadra en la que permaneció hasta 2021 y donde compartió filas con el esloveno Tadej Pogačar, una de las máximas figuras del ciclismo mundial y campeón del Tour de Francia.

Dentro de su palmarés figuran triunfos destacados en competencias internacionales, incluyendo victorias de etapa en diferentes carreras y un recordado triunfo parcial en el Giro Ciclístico d’Italia en 2018, resultado que marcó uno de los momentos más importantes de su trayectoria.

La inesperada partida de Cristian Camilo Muñoz deja un vacío enorme en el ciclismo colombiano y conmociona al pelotón internacional, que hoy despide a un corredor talentoso y joven, cuyo futuro prometía seguir sumando alegrías sobre las carreteras del mundo.