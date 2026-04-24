Emelec vuelve al pasado: la banda ploma regresa en la nueva camiseta 2026
La nueva piel azul del Bombillo rinde homenaje a diseños del pasado y será estrenada en el estadio Capwell ante Liga de Quito por la fecha 11 de LigaPro
Esto debes de saber
- Emelec presentó su nueva camiseta 2026 con el regreso de la histórica banda ploma.
- El diseño rinde homenaje a uniformes tradicionales que marcaron época en el Bombillo.
- La nueva piel azul será estrenada ante Liga de Quito en el estadio Capwell.
Emelec presentó oficialmente su nueva camiseta para lo que resta de la temporada 2026, un uniforme que trae de vuelta uno de los símbolos más recordados por su hinchada: la tradicional banda ploma que cruza el pecho.
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Bajo el lema “Llevamos la banda ploma que nos cruza el corazón”, el Bombillo apostó por un diseño cargado de historia y sentimiento. La camiseta mantiene el clásico azul eléctrico como base, mientras que la banda diagonal aparece en tonos plomo y blanco, evocando uniformes utilizados en etapas memorables del club.
La camiseta del Emelec 2026
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LLEVAMOS LA BANDA PLOMA QUE NOS CRUZA EL CORAZÓN. 💙⚡️— Club Sport Emelec (@CSEmelec) April 24, 2026
La nueva camiseta refleja la icónica banda ploma en dos tonos históricos, símbolo de los eléctricos.
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El diseño fue desarrollado por la marca adidas, que desde hace varias temporadas viste al cuadro eléctrico y ha buscado combinar elementos históricos con detalles modernos para reforzar la identidad azul.
Los detalles de la camiseta
El regreso de la banda diagonal no es casual. Durante años, este diseño fue parte de la identidad visual del club y quedó grabado en la memoria de los aficionados, por lo que su retorno representa un guiño directo a la nostalgia y al sentido de pertenencia de la hinchada.
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El estreno oficial de la nueva indumentaria está previsto para el 25 de abril, cuando Emelec reciba a Liga de Quito en el estadio George Capwell, en el compromiso correspondiente a la fecha 11 de la LigaPro, un escenario ideal para mostrar la nueva armadura ante su público.