Jhonny Quiñónez a Liga de Quito: ¿Qué falta para el fichaje bomba de junio?

Publicado por Christian Macías Creado: Actualizado:

Esto debes saber Quiñónez desmiente contactos con Liga de Quito y reafirma su contrato en Barcelona SC hasta 2026.



El volante, clave para César Farías, prioriza el próximo duelo de LigaPro ante Orense el 26 de abril.



Su pase pertenece a Independiente de Avellaneda, dificultando una salida inmediata al mercado de junio.

En medio del crecimiento futbolístico que atraviesa con la camiseta de Barcelona SC, el nombre de Jhonny Quiñónez ha comenzado a orbitar la capital. Tras los crecientes rumores que lo vinculan con Liga de Quito para la ventana de pases de junio, el mediocampista aclaró su situación actual y su postura frente a un posible cambio de aires.

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Luego de la victoria del Ídolo ante Mushuc Runa (2-1) el pasado miércoles 22 de abril, Quiñónez fue tajante al ser consultado sobre el supuesto interés de los albos. Negó algún tipo de contacto.

"La verdad todavía estoy a préstamo en Barcelona, pertenezco a Independiente (Avellaneda). Nadie se ha comunicado conmigo; he visto algo por redes, pero estoy concentrado primero en lo que hay que hacer acá", afirmó el volante.

Barcelona SC es tercero en la tabla de la LigaPro 2026.API

Situación contractual de Jhonny Quiñonez con Barcelona SC

Aunque el ruido mediático sugiere un movimiento en el mercado de la LigaPro, la operación no sería sencilla:

Vínculo actual: Quiñónez se encuentra cedido en Barcelona SC hasta diciembre de 2026.

Quiñónez se encuentra cedido en Barcelona SC hasta diciembre de 2026. Dueño de su pase: Sus derechos federativos pertenecen a Independiente de Avellaneda.

Sus derechos federativos pertenecen a Independiente de Avellaneda. Pieza clave: Su rendimiento ha mostrado una curva ascendente, consolidándose como un inamovible en el esquema táctico de César Farías.

Próximo desafío para Barcelona SC, con la presencia de Quiñónez

Por ahora, el jugador prefiere blindarse de las especulaciones. El enfoque de Quiñónez y del cuadro torero está puesto exclusivamente en la siguiente jornada del torneo local, donde enfrentarán a Orense este domingo 26 de abril a las 18:10.

A falta de una oferta formal que involucre a los tres clubes implicados (Barcelona, Independiente y Liga), el futuro del volante parece seguir pintado de amarillo, al menos hasta el final de la etapa.