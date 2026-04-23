Joao Rojas fue operado y su ausencia será una de las más largas ¿Volverá en el 2027?

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Esto debes de saber Joao Rojas fue operado con éxito de ligamento y menisco en su rodilla izquierda.





El extremo de Barcelona SC tendrá un tiempo de recuperación cercano a los 9 meses.







Antes de la cirugía, Rojas pidió oraciones y dejó un emotivo mensaje de fe.

El extremo ecuatoriano Joao Rojas ya dio el primer paso en su lucha por volver a las canchas. El jugador de Barcelona SC fue sometido a una cirugía en su rodilla izquierda, donde se realizó la reparación del ligamento y menisco afectados, una intervención que lo dejará fuera de competencia durante 9 meses y prácticamente lo aleja del resto de LigaPro 2026.

La institución amarilla confirmó que la operación se realizó el 22 de abril en la clínica Kendall Pointe Surgery Center, ubicada en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos. El procedimiento estuvo a cargo del reconocido especialista Jorge Chahla, quien logró realizar con éxito la reparación de las estructuras dañadas en la rodilla del futbolista.

Joao Rojas enfrenta su momento más duro y pide oraciones antes de su cirugíaCortesía

Tras la intervención quirúrgica, el club informó que el tiempo estimado de recuperación será de aproximadamente nueve meses, por lo que el jugador iniciará desde ahora un exigente proceso de rehabilitación. Rojas permanecerá en territorio estadounidense, acompañado por un miembro del Departamento Médico de Barcelona SC, quien lo ha asistido desde su salida de Guayaquil y continuará supervisando cada etapa de su evolución.

El Departamento Médico del club también aseguró que se mantendrá un monitoreo constante del estado del jugador, informando oportunamente sobre los avances en su recuperación y el cumplimiento de cada fase del tratamiento.

Barcelona SC presente en Chicago

Previo a ingresar al quirófano, Joao Rojas conmovió a los aficionados con un mensaje cargado de fortaleza emocional y espiritual. El extremo dejó claro que asume este desafío con valentía y fe, pidiendo apoyo en uno de los momentos más complejos de su carrera.

Ahora, con la operación superada, el reto será largo y exigente. La hinchada de Barcelona SC espera que el futbolista logre una recuperación exitosa y pueda regresar en plenitud para volver a aportar su talento en el ataque amarillo.