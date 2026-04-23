Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro 2026 tras el Barcelona SC vs Mushuc Runa

Publicado por Ginno Zambrano Creado: Actualizado:

La LigaPro 2026 vivió una jornada clave en su fecha 10, con movimientos importantes en la tabla de posiciones tras la victoria 2-1 de Barcelona SC frente a Mushuc Runa.

Barcelona SC logra remontada clave en Guayaquil

En el estadio Monumental de Guayaquil, el Ídolo del Astillero logró una remontada valiosa que lo mantiene en la pelea por el liderato.

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El conjunto visitante sorprendió primero con un golazo de larga distancia de Renato Ibarra al minuto 43.

Sin embargo, la reacción local no tardó en llegar: Gustavo Vallecilla empató al 55, mientras que Bryan Carabalí selló la remontada al minuto 79.

Barcelona SC es tercero en la tabla de la LigaPro 2026.API

Barcelona SC escala al tercer lugar de la tabla

Con este resultado, Barcelona SC alcanzó los 18 puntos y escaló al tercer lugar de la clasificación, quedando a solo cuatro unidades del líder, Independiente del Valle, que suma 24 tras imponerse 1-0 en su visita a Delfín.

Universidad Católica amenaza la cima de la LigaPro

No obstante, la cima aún podría cambiar. Universidad Católica, segundo con 19 puntos, tiene la oportunidad de tomar el liderato si vence a Macará en su compromiso de esta jornada 10.

Liga de Quito no pudo ante Aucas en casa

En otros resultados destacados, Liga de Quito empató sin goles ante Aucas en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Este resultado deja a los albos en la séptima posición de la tabla, con 14 puntos, mientras que Aucas se ubica cuarto con 16 unidades.

Resultados de la fecha 10 de LigaPro 2026

Tabla de LigaPro 2026