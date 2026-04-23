“Estamos al día en Barcelona Sc”: César Farías responde a críticas y asegura estabilidad

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Esto debes de saber César Farías negó que existan deudas y aseguró que Barcelona SC está al día con el plantel.





El técnico respondió a los rumores que hablaban de hasta tres meses de atraso en pagos.





El entrenador afirmó que las críticas y rumores aparecen cuando no hay resultados positivos.

Barcelona SC volvió a sumar tres puntos importantes tras imponerse 2-1 a Mushuc Runa. Sin embargo, más allá del resultado deportivo, la atención se centró en las declaraciones del entrenador César Farías, quien decidió aclarar públicamente los rumores sobre supuestas deudas salariales dentro del club.

El técnico venezolano fue categórico al referirse al tema económico y negó cualquier atraso con el plantel. “Estamos al día, siempre pagando al día desde que estoy. Pero tu escuchas los rumores y parece que está todo mal. Los dirigentes siempre estuvieron firmes con nosotros y las cuestiones han tenido una mejora importante”, manifestó, dejando en claro su respaldo a la dirigencia.

Barcelona SC logró una remontada ante Mushuc Runa con goles de sus defensores.Freddy Rodríguez

Farías fue aclarando muchos detalles

En lo deportivo, Farías valoró el desempeño reciente del equipo y señaló que el proceso empieza a reflejarse en el funcionamiento colectivo. “Nosotros por liga veníamos bien y estuvimos a punto de traernos una victoria importante de Macará. El equipo ha evolucionado y va evolucionando. Se nota una clara mejoría en la cantidad de situaciones que generamos”, explicó.

El entrenador también se refirió a las críticas que suelen aparecer tras resultados adversos y defendió la unidad del grupo. “Enseguida que no hay un resultado positivo empiezan con las barbaridades. Son rumores internos y algunos externos. Barcelona genera eso y uno puede entenderlo, pero acá siempre estuvimos juntos”, expresó.

Farías recordó además que, desde su llegada, se habló de problemas jugando en casa, aunque considera que el balance ha sido positivo en términos generales. “Al llegar me decían que se habían perdido muchos partidos de local, y depende cómo lo miras. Porque hemos ganado ante Liga de visitante y los pueden haber recuperado ahí. En líneas generales es un club que está generando un plan de sucesión y estamos trabajando en el diseño de eso”, sostuvo.

Así quedó Barcelona SC en la tabla

Sobre el rendimiento ante Mushuc Runa, el estratega no dudó en afirmar que su equipo fue superior durante el desarrollo del encuentro. “No hay discusión de que fuimos superiores, te puede gustar más o menos el juego de Barcelona. Pero en todo momento pensamos en ganar, están equivocados los que dicen que jugamos a la defensiva. Nosotros vamos a insistir en nuestro trabajo, este equipo juega al fútbol hoy. No somos el Bayern de Munich, pero competimos”, puntualizó.

Incluso dejó un momento anecdótico al recordar su reacción en el entretiempo. “A veces los medios dicen cualquier cosa, no están adentro para saber qué pasa en un plantel de 30 jugadores. Me avergüenzo de las barbaridades que dije en el entretiempo y me automulté con un asado, porque valía la pena”, confesó.