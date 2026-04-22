¿Cuánto tiempo podría estar fuera Lamine Yamal tras su lesión? Esto se sabe

Publicado por Alejandro Bellolio Creado: Actualizado:

La salida por lesión de Lamine Yamal encendió las alarmas en el FC Barcelona, especialmente por el momento de la temporada en el que se produce. El atacante de 18 años abandonó el campo tras marcar de penal ante el Celta de Vigo, con evidentes molestias en la parte posterior del muslo izquierdo.

Aunque el club aún no emite un parte médico oficial, las primeras señales apuntan a una posible lesión en el isquiotibial, una de las más frecuentes en el fútbol.

Los plazos de recuperación: de semanas a meses

El tiempo de baja dependerá directamente del grado de la lesión. En términos generales, los especialistas manejan estos rangos:

Lesión leve (sobrecarga o tirón): entre 1 y 2 semanas

Desgarro parcial (grado medio): de 3 a 6 semanas

Rotura muscular (grave): entre 2 y 3 meses o más

En el caso de Yamal, el hecho de que haya podido retirarse caminando, pero sin continuar en el partido, sugiere inicialmente un escenario leve o moderado, aunque el diagnóstico definitivo dependerá de los estudios médicos.

Lamine Yamal se lamenta en el césped tras marcar de penal con el FC Barcelona, antes de salir lesionado ante el Celta de Vigo en LaLiga.Mundo deportivo

El mensaje de Pedri tras la lesión

El centrocampista del Barcelona, Pedri, se refirió a la situación de su compañero y mostró cautela sobre su evolución.

“Ojalá sean las menos semanas posibles. Mañana se le harán pruebas. Desearle mucha suerte, que esté tranquilo, ya que es joven, y que se recupere bien”, señaló en declaraciones a Movistar LaLiga.

El futbolista también analizó el partido ante el Celta y reconoció dificultades en el juego: “No supimos apretar muy bien a sus jugadores, ellos tenían a mucha gente por dentro y tiramos muchos metros a la basura corriendo. Eso hay que ajustarlo de cara a los próximos partidos”.

Un calendario que no espera

La posible ausencia de Yamal llega en un momento clave para el Barcelona, que lidera LaLiga y busca cerrar el título en las últimas jornadas. El equipo mantiene ventaja sobre el Real Madrid cuando restan seis fechas, incluido un Clásico decisivo.

“Hay que ir partido a partido y ojalá podamos cerrar LaLiga cuanto antes”, añadió Pedri tras la victoria en el Spotify Camp Nou.

Perder a uno de sus jugadores más determinantes —con 24 goles y 17 asistencias en la temporada— podría tener un impacto directo en la recta final del campeonato.

También preocupa a España

La lesión no solo inquieta al club catalán. La selección de España sigue de cerca la evolución del jugador de cara al inicio del Mundial, previsto para el 15 de junio.

Por ahora, la atención está puesta en los resultados médicos que permitirán determinar con precisión el alcance de la lesión y, sobre todo, cuándo podrá volver a las canchas una de las grandes promesas del fútbol europeo.