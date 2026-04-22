¿Qué le pasó a Lamine Yamal tras marcar de penal con el FC Barcelona?

Publicado por Alejandro Bellolio Creado: Actualizado:

El joven delantero del FC Barcelona, Lamine Yamal, encendió las alarmas este miércoles 22 de abril de 2026 durante el partido ante Celta de Vigo por LaLiga, luego de salir lesionado justo después de anotar un penal.

Se lesionó tras marcar

Yamal, de 18 años, fue protagonista de una jugada clave al provocar y convertir un penal que puso en ventaja al Barcelona. Sin embargo, la celebración duró segundos: inmediatamente después del gol, el atacante se dejó caer sobre el césped y pidió asistencia médica.

Las repeticiones mostraron que el futbolista se tomó la parte posterior de su muslo, lo que apunta a una posible lesión muscular en el isquiotibial.

No pudo continuar

El jugador recibió atención durante varios minutos en el campo y, aunque logró retirarse caminando, no pudo seguir en el partido. Fue sustituido antes del descanso, en una señal de precaución por parte del cuerpo técnico.

Hasta el momento, el club no ha emitido un parte médico oficial que confirme la gravedad de la lesión.

Un momento delicado para el Barcelona

La posible baja de Yamal preocupa al Barcelona en la recta final del campeonato. El equipo lidera la tabla de LaLiga con ventaja sobre el Real Madrid y se juega el título en las últimas jornadas, incluido un Clásico clave previsto para el 10 de mayo.

También preocupa a España

La situación también genera incertidumbre en la selección de España, que se prepara para el inicio de su participación en la próxima Copa del Mundo el 15 de junio.

Yamal ha sido una de las figuras de la temporada, con 24 goles y 17 asistencias en 45 partidos, aunque ya había presentado molestias previas relacionadas con pubalgia.

Por ahora, la atención está puesta en los exámenes médicos que determinarán el alcance de la lesión y el tiempo que estará fuera de las canchas.