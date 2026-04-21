Semifinales de Champions League: fecha, hora y cruces de ida del torneo UEFA

Publicado por Roberto Villavicencio Creado: Actualizado:

Las semifinales de la Champions League 2025-26 quedaron confirmadas con cuatro potencias europeas en carrera por alcanzar la final de Budapest y levantar la codiciada Orejona.

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Bayern Múnich fue uno de los equipos que se han mostrado sólidos en el torneo al dejar en el camino al Real Madrid con un global de 6-4. El conjunto dirigido por Vincent Kompany impuso ritmo, contundencia y jerarquía ofensiva, con Michael Olise y Harry Kane como principales referentes en una eliminatoria cargada de emociones.

En semifinales, los bávaros tendrán un reto mayor frente al vigente campeón, París Saint-Germain. El club francés llega fortalecido y con una plantilla repleta de talento, liderada por Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia y el defensor ecuatoriano Willian Pacho, pieza importante en la zaga parisina.

En la otra llave, Arsenal selló su clasificación tras superar al Sporting de Lisboa. El equipo londinense mostró solidez defensiva y eficacia en momentos clave, con protagonismo de Bukayo Saka, Declan Rice y el ecuatoriano Piero Hincapié.

Los Gunners chocarán ahora con Atlético de Madrid, otro de los clasificados con autoridad en la ronda previa. El conjunto rojiblanco, que eliminó al FC Barcelona, cuenta con futbolistas desequilibrantes como Antoine Griezmann, Julián Álvarez y Ademola Lookman, en busca de regresar a una final europea.

Las fechas de las semifinales

Las semifinales se disputarán en partidos de ida y vuelta entre el 28 de abril y el 6 de mayo de 2026.

PSG vs. Bayern Múnich

Martes 28 de abril - 14:00 (de Ecuador)

Atlético de Madrid vs. Arsenal

Miércoles 29 de abril - 14:00 (de Ecuador)

Arsenal vs. Atlético de Madrid

Martes 5 de mayo - 14:00 (de Ecuador)

Bayern Múnich vs. PSG

Miércoles 6 de mayo - 14:00 (de Ecuador)

La gran final está programada para el sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest, escenario donde PSG intentará revalidar el título y donde Bayern, Arsenal y Atlético buscarán impedirlo en una edición de altísimo nivel competitivo.