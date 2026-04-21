Emelec sin margen de error vs Técnico Universitario EN VIVO hoy; hora y señal de TV

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Lo que debes de saber

El margen de error se agotó y la presión se siente en Ambato. Técnico Universitario y Emelec se enfrentan este martes 21 de abril desde las 19:30 en el estadio Bellavista, en un duelo que promete intensidad y dramatismo por la fecha 10 de la LigaPro que va por la señal de Zapping Sport.

No es un partido más. Es un enfrentamiento directo entre dos equipos que hoy miran de cerca la zona del descenso y que llegan con la obligación de ganar para cambiar el rumbo de sus campañas. La necesidad pesa en ambos lados y cada punto comienza a valer como oro.

Números que asustan entre Técnico U. y Emelec

Emelec atraviesa una crisis deportiva que ha encendido todas las alarmas. El equipo eléctrico apenas ha sumado un punto en sus últimos cinco compromisos y acumula derrotas que han golpeado la confianza del plantel. La caída reciente ante Guayaquil City dejó un ambiente tenso y obligó a replantear estrategias en busca de una reacción inmediata.

Del otro lado, Técnico Universitario tampoco atraviesa su mejor momento. El Rodillo Rojo viene de caer por la mínima ante Mushuc Runa y necesita recuperar su fortaleza como local para reencontrarse con su hinchada y sumar puntos vitales que lo alejen del fondo.

Goleadores de Técnico U. y Emelec

El antecedente reciente suma un ingrediente extra a este duelo. En agosto de 2025, Emelec logró imponerse por 1-0 en este mismo escenario, un resultado que los azules buscarán repetir para salir del bache y recuperar protagonismo.

Todo está servido para un choque cargado de tensión, donde la urgencia, la presión y la necesidad marcarán el ritmo de un partido que puede cambiar el destino de ambos equipos en la temporada.

Ubicaciones en LigaPro