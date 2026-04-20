¿Damián Díaz y Felipao juntos? La magia que Barcelona SC perdió y Guayaquil City busca concretar

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Esto debes de saber Caicedo bromeó sobre "desempolvar los pupos", dejando la puerta abierta a un posible regreso.







El jugador actualmente posee su carta pase y se desempeña como exitoso empresario deportivo.







El fallecimiento de Mario Pineida en 2025 fue el detonante previo de su alejamiento de las canchas.

Juntar a Damián Díaz con el 10 y a Felipe Caicedo podría pasar de un sueño a una realidad. Lo que no pudo ser en Barcelona SC 2025, hoy se perfila como una posibilidad en Guayaquil City 2026. Todo se inició con un comentario de "Felipao" en sus redes sociales, que tuvo respuesta en Pool Gavilánez el DT del equipo ciudadano, un movimiento que toma fuerza debido a que el delantero tiene en su poder su carta pase.

A pesar de que en diciembre de 2025, tras el fallecimiento de Mario Pineida, aseguró que no quería jugar más, hoy la historia parece no estar escrita del todo.

Damián Díaz y el show que se mandó en el Capwell.Cortesía

El origen de este rumor fue el show de Damián Díaz en el Capwell. Caicedo, impresionado por el nivel del equipo, escribió en su cuenta de X: "Tuvo que acabarlo el árbitro antes, posesión de balón de 3 minutos a Guayaquil City, masterclass de Pool Gavilánez a Vicente Sánchez".

La reacción del DT Pool Gavilánez no se hizo esperar, lanzando una invitación directa: "Profe siempre seré yo, pero jugadores como tú son los que hacen fácil el juego. La puerta siempre va a estar abierta". Fue el llamado para que Caicedo se una a los entrenamientos y empiece a generar juego junto al "Kitu". La respuesta de Felipe dejó la puerta entreabierta: "Haré como que no vi nada, no quiero desempolvar los pupos, Pool".

Entre mensajes y mensajes salió la idea

¿Por qué no jugaron juntos antes?

En su etapa en Medio Oriente, Caicedo proyectaba que Díaz sería quien le filtraría pases en el "Ídolo", pero la realidad fue distinta: Felipe llegó en enero de 2025 y Damián salió del equipo amarillo en agosto de 2024.

Ahora, mientras se decide, Caicedo sigue enfocado en su rol empresarial con FSC Capital Group, afirmando: "En FSC Capital Group creemos en el talento, en los sueños y en las oportunidades. Apoyar a estos jóvenes es apostar por un mejor futuro". El "sí" final para volver al césped está en su cancha.