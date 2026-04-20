Barcelona SC perdió 3-1 ante Macará: Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro 2026

Publicado por Ginno Zambrano Creado: Actualizado:

La LigaPro 2026 dio un giro inesperado en Ambato. Lo que parecía una victoria estratégica para Barcelona SC, terminó en un colapso en los minutos finales.

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El equipo de César Farías no solo perdió tres puntos ante Macará, sino que permitió que Universidad Católica se escape en la cima de la tabla.

El 'Pipa' ilusionó, pero la resistencia falló

El encuentro en el Estadio Bellavista inició con el guion soñado para el conjunto torero.

Barcelona SC es cuarto en la LigaPro 2026.API

Al minuto 27, la jerarquía de Darío Benedetto se hizo presente: un cabezazo impecable tras un servicio quirúrgico de Jonathan Perlaza puso el 0-1.

Falta de control le cuesta caro a Barcelona SC

Sin embargo, la ventaja fue un espejismo. Pese a las atajadas salvadoras de José Contreras, el Ídolo nunca tuvo el control del esférico, cediendo terreno ante un cuadro ambateño que jamás bajó los brazos.

El vendaval celeste en los minutos finales

La debacle de Barcelona SC ocurrió cuando el partido agonizaba. Estos fueron los hitos que sentenciaron la remontada:

Minuto 80: Franco Posse rompe el cerrojo amarillo con un remate fulminante desde fuera del área.

Minuto 90+1: Nuevamente Posse, aprovechando el desconcierto defensivo, firmó su doblete y la remontada.

Minuto 90+12: Martín Tello cerró la pinza con un cabezazo que selló el 3-1 definitivo.

Barcelona SC pierde terreno en la tabla de LigaPro

Aunque Barcelona SC se mantiene en la zona de clasificación para la etapa de definición del campeonato, este tropiezo en Ambato enciende las alarmas por la falta de manejo de resultados en la altura.

Tabla de la LigaPro 2026