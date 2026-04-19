Christian Alemán llega a Emelec tras la salida de Miller Bolaños

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Christian Alemán regresa a Emelec para asumir el dorsal 10 tras la salida de Miller Bolaños.





El volante ecuatoriano vuelve al Bombillo luego de un breve paso por Bolívar de Bolivia.





Alemán ya tuvo un primer ciclo en Emelec y ahora regresa con mayor experiencia.

Christian Alemán vuelve a vestir de azul y será el nuevo número 10 de Emelec para lo que resta de la LigaPro 2026. El volante ecuatoriano llega como uno de los refuerzos llamados a asumir la responsabilidad creativa del equipo, tras la salida de Miller Bolaños, dejando en sus manos la conducción ofensiva del ‘Bombillo’.

El mediocampista ofensivo arriba procedente de Bolívar de Bolivia, club en el que tuvo una corta participación durante la presente temporada. Alemán disputó tres encuentros oficiales, dos por la liga local y uno por la Copa Sudamericana, antes de llegar a un acuerdo para desvincularse del equipo paceño. Su último partido fue el 11 de abril, cuando ingresó durante 26 minutos ante Academia del Balompié Boliviano, en lo que terminó siendo su despedida del fútbol boliviano.

El Bombillo careció de fuerza en el ataque ante una ordenada defensa rival.MIGUEL CANALES / EXPRESO

Durante su paso por Bolívar, el ecuatoriano también logró marcar en el Torneo Amistoso de Verano, en la victoria 3-1 frente a Nacional Potosí, anotación que significó su primer festejo con la camiseta celeste y que dejó buenas sensaciones en su breve estadía internacional.

El regreso de Alemán a Emelec tiene un significado especial, ya que el jugador conoce bien la institución. Su primera etapa con el club se dio en las temporadas 2013 y 2014, cuando sumó sus primeros minutos en el fútbol profesional. Ahora vuelve con mayor experiencia, tras un recorrido que lo llevó por equipos importantes del país y del exterior.

En su trayectoria figuran pasos por Barcelona SC, Estudiantes de La Plata en Argentina y varias etapas en el fútbol europeo, especialmente en Polonia, donde defendió las camisetas del Arka Gdynia y GKS Katowice. También tuvo actuaciones destacadas en el fútbol ecuatoriano con clubes como Guayaquil City, Aucas y Manta FC.

Kitu Díaz (i) fue clave en el triunfo del City en el estadio Capwell.MIGUEL CANALES / EXPRESO

Uno de sus mejores momentos recientes se registró en la temporada 2025, cuando disputó 32 partidos en la LigaPro Serie A y anotó nueve goles, convirtiéndose en una de sus campañas más productivas en ataque. Ese rendimiento fue clave para mantenerse en el radar de varios clubes y ahora le abre nuevamente la puerta en uno de los equipos más exigentes del país.

Con su llegada, Emelec busca recuperar creatividad y claridad en el último tramo del campeonato. La misión de Christian Alemán será convertirse en el generador de juego que necesita el equipo y aportar experiencia para que el ‘Bombillo’ mantenga protagonismo en la LigaPro.