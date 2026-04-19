PSG vs Lyon hoy EN VIVO: Willian Pacho va por otra batalla clave en la defensa del líder

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Esto debes de saber Willian Pacho será fundamental para sostener la solidez defensiva del PSG ante el ataque del Lyon.





PSG buscará imponer su posesión desde el inicio para mantener el control del partido.



Lyon apostará por contragolpes rápidos que pondrán a prueba la concentración de la zaga parisina.

El defensor ecuatoriano Willian Pacho se prepara para un nuevo desafío con el Paris Saint-Germain, que este 19 de abril recibe al Olympique Lyonnais en un duelo determinante por la cima de la Ligue 1. El compromiso se disputará desde las 13:45 en el Parque de los Príncipes, donde el cuadro parisino buscará reafirmar su liderato. Aquí puedes seguir el minuto a minuto.

En vivo PSG vs Lyon

Pacho ha sido uno de los jugadores más regulares en la campaña del PSG. Su capacidad para anticipar jugadas, ganar duelos aéreos y salir jugando con precisión lo han convertido en una pieza fundamental dentro del esquema defensivo. El equipo parisino presume una de las mejores defensas del campeonato, y gran parte de ese éxito se explica por el rendimiento del central ecuatoriano, quien ha sabido adaptarse a la intensidad del fútbol francés.

El Lyon llega con la necesidad de sumar para mantenerse en puestos europeos, lo que obligará a Pacho y a la defensa parisina a mantener máxima concentración durante todo el encuentro. Los visitantes suelen apostar por transiciones rápidas y presión alta, un estilo que pondrá a prueba la lectura táctica del zaguero tricolor.

Alineaciones de PSG y Lyon

Para Willian Pacho, este partido representa una nueva oportunidad para confirmar su crecimiento en Europa y consolidarse como uno de los defensores sudamericanos más destacados del momento. Si logra imponer su orden y liderazgo en la última línea, el PSG tendrá el camino abierto para sumar una victoria que lo acerque aún más al título.