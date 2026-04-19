Kitu Díaz agrava la crisis de Emelec en la LigaPro 2026

Publicado por Roberto Villavicencio Creado: Actualizado:

Los hinchas de Emelec salieron decepcionados tras otra caída en el estadio Capwell, que lo mantiene en los últimos lugares de la LigaPro 2026.

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Y esta vez fue más dolorosa, ya que Guayaquil City, el rival en la noche del viernes, tuvo como figura a Damián Díaz, exjugador de Barcelona, quien marcó un doblete.

De la mano del Kitu, los ciudadanos consiguieron su tercer triunfo en el torneo, y provocaron que los aficionados azules pidan a gritos la salida del entrenador Vicente Sánchez.

El estratega uruguayo se defendió señalando que “no salieron las cosas que teníamos en mente. Estuvimos muy imprecisos en ciertos momentos del juego. Esa ansiedad de querer el gol rápido y ganar, entendemos lo que es la localía. Hay cosas que rescatar como la actitud, la intensidad e intentar en varios momentos”.

El Bombillo careció de fuerza en el ataque ante una ordenada defensa rival.MIGUEL CANALES / EXPRESO

Sobre la posibilidad de dejar el banquillo eléctrico, Sánchez manifestó que “no pienso en decisiones que no me corresponde. Yo acepté el reto, no se dieron los resultados, más que nada de local. Es un calendario apretado”.

Pese a los gritos que recibió de parte de los hinchas, el timonel charrúa resaltó que “hay que destacar a la afición que vino a apoyarnos aun cuando duele no conseguir el resultado de local”.

Ahora los azules se enfocan en el juego del martes 21 de abril, ante Técnico Universitario, en Ambato, donde esperan cortar la mala racha.

Kitu Díaz, el líder de los ciudadanos

Kitu Díaz (i) fue clave en el triunfo del City en el estadio Capwell.MIGUEL CANALES / EXPRESO

Kitu Díaz, tras su mejor actuación en lo que lleva con el Guayaquil City, comentó que “es uno de los mejores partidos que hicimos en el año. Sabemos de la jerarquía que tiene Emelec. Cuando se jugaba el Clásico (como parte de Barcelona) había chicanas, pero ahora respeto por el momento que están pasando”.

Kitu contó que en la preparación del duelo ante el Bombillo se enfatizó en que debían aprovechar el mal momento de su rival de turno.

“Ellos no están pasando un buen momento y teníamos que aprovechar esa circunstancia. A mi entender, hicimos un partido perfecto, manejamos la pelota, los tiempos del partido y creamos situaciones de gol. Nos llevamos un triunfo que nos motiva”, manifestó.