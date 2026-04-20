Barcelona SC en alerta: César Farías explica la derrota y la presión en LigaPro

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Esto debes saber Macará aprovechó los errores de Barcelona Sc y sentenció el partido en el final.





Barcelona SC ahora ve cómo sus rivales toman ventaja en la tabla.

Farías ya piensa en el duelo ante Mushuc Runa para recuperarse.

Fueron minutos que dejaron preocupación en Barcelona SC. El equipo amarillo perdió 3-1 ante Macará en la fecha 9 de LigaPro, en un partido que se le escapó en el tramo final y que ahora lo deja viendo de cerca a sus rivales directos en la tabla. Tras el encuentro, el entrenador César Farías explicó lo ocurrido y apuntó directamente a la falta de control en los minutos decisivos.

"Son partidos con contextos distintos que no están asegurados hasta que suena el pitazo final. Gol al 81, 91 y al final. Se dio un partido que en los últimos minutos no pudimos controlar, nos faltó tranquilidad y no tuvimos la capacidad de encontrarnos con la pelota como sí lo hicimos al principio, donde encontramos el gol", señaló el técnico.

Así se ubica Barcelona SC en LigaPro

El venezolano reconoció que el equipo llevaba el compromiso bajo control antes del primer tanto rival: "Un partido que íbamos llevando bastante bien, nos agarra el desespero, nos presiona el rival en un saque de banda, la pelota termina en gol y sacamos a la desesperada; en una contra nos hacen el tercer gol. Fue parte de lo que sucedió en el juego".

Farías también diferenció los torneos que disputa el club: "La Copa Libertadores es una cosa, la LigaPro es otra cosa. Nosotros tenemos en los partidos la obligación de ganarlos".

Barcelona SC perdió 3-1 en la visita a Macará.API

Los desgastes de Barcelona SC

Además, hizo énfasis en el desgaste que vive el plantel por la acumulación de partidos y viajes: "No pienso por el rival, pienso por nosotros. Tenemos una seguidilla de partidos con viajes de por medio y hay jugadores lesionados. Son seres humanos y se siente el desgaste".

Pese a la derrota, el estratega aseguró que el equipo debe levantar la cabeza rápidamente y enfocarse en el siguiente compromiso. "Nosotros pensamos en el partido del miércoles, no creo que se haya escapado todavía algo, hay que recuperar las cosas. Nuestro equipo tiene capacidad de sacar resultados afuera", afirmó Farías.