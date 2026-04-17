Kaviedes reaparece en redes: el goleador ecuatoriano ahora es influencer espiritual

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Tienes que saber Jaime Iván Kaviedes transmite en TikTok todos los días desde las 05:30 con mensajes espirituales y motivacionales.



Kaviedes busca sembrar hábitos positivos y enviar energías positivas a quienes siguen sus transmisiones.

El histórico delantero ecuatoriano reapareció en redes sociales tras varios años alejado del foco mediático.

El nombre de Jaime Iván Kaviedes volvió a sonar entre los aficionados ecuatorianos, pero esta vez no por un gol ni por una jugada memorable, ni cosas fuera de las canchas. El histórico delantero de la selección ecuatoriana reapareció en redes sociales y ahora vive una etapa muy distinta, enfocada en la espiritualidad y el contacto directo con sus seguidores.

Durante años, el exgoleador estuvo alejado del ojo público, lo que generó preocupación entre quienes recuerdan sus hazañas con la camiseta de la selección de Ecuador national football team. Hoy, su realidad es otra: se ha convertido en una especie de influencer que utiliza las plataformas digitales como un espacio para compartir su proceso personal.

Kaviedes versión 2026

Actualmente, Kaviedes realiza transmisiones en vivo todos los días a través de TikTok. Sus jornadas comienzan desde las 05:30 de la mañana, cuando conecta con sus seguidores para enviar mensajes espirituales, reflexiones y palabras de motivación. En horas de la noche, vuelve a aparecer en línea para interactuar con la audiencia, conversar y compartir experiencias de vida.

Le gusta interactuar con sus seguidores

Comparte sus experiencias sin esconder nada

“Seguiremos compartiendo con ustedes experiencias de vida y transmitir algún mensaje dentro del proceso de recuperación en el que estoy. También fortalecer la parte espiritual”, expresó el exdelantero en uno de sus recientes en vivos.

El propio Kaviedes asegura que su objetivo es mantenerse en contacto con las personas y sembrar mensajes positivos. En sus transmisiones suele enviar bendiciones, energías positivas y reflexiones sobre los desafíos que ha enfrentado a lo largo de su vida.

Según relata, muchas de sus vivencias lo llevaron a buscar un cambio profundo, adoptando nuevos hábitos y fortaleciendo su fe. Hoy, el exfutbolista sostiene que su misión es compartir la tranquilidad que ha encontrado y recordar que cada persona tiene un camino por recorrer.

Así, lejos de las canchas y de los estadios, el Nine vive un renacer personal que lo mantiene nuevamente en contacto con el público, esta vez desde el mundo digital y con un mensaje enfocado en la fe, la disciplina y el crecimiento interior.