Macará hizo historia en Argentina y venció a Tigre por la Copa Sudamericana

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Esto tienes que saber El argentino Federico Paz marcó el gol que selló el histórico triunfo celeste ante Tigre.





Macará mostró orden defensivo y aprovechó su oportunidad en el segundo tiempo.





Tigre dominó la posesión, pero careció de profundidad para vulnerar a la visita.

Macará escribió la mejor página de su vida en la Copa Sudamericana al conseguir un valioso triunfo en condición de visitante frente a Tigre, en Victoria, Argentina. El conjunto ambateño mostró carácter, orden y contundencia para imponerse por 1-0 y sumar tres puntos que lo colocan en una posición expectante dentro del Grupo A.

Desde el inicio del compromiso, Tigre intentó imponer condiciones frente a su público, manejando la posesión del balón y buscando abrir espacios en la defensa rival. Sin embargo, Macará se mantuvo firme en su planteamiento táctico, cerrando los caminos y apostando por la velocidad de sus atacantes para generar peligro en transiciones rápidas.

Así fue el gol de Paz de Macará

Aunque el equipo local dominaba territorialmente, las opciones más claras comenzaron a ser para el conjunto ecuatoriano, que encontró espacios para inquietar el arco defendido por Felipe Zenobio. La paciencia y el orden fueron claves para sostener el resultado parcial y esperar el momento oportuno.

Ese instante llegó a los 8 minutos del segundo tiempo. Matías Miranda condujo el balón con inteligencia y filtró un pase preciso para Federico Paz, quien definió con gran calidad, colocando el balón lejos del alcance del arquero rival. El gol silenció el estadio y desató la celebración de los pocos, pero fieles hinchas celestes presentes en Argentina.

Posiciones del Grupo A de Macará

Tras la anotación, Tigre sintió el impacto anímico y, poco después, sufrió la expulsión de Gonzalo "Pity" Martínez, lo que facilitó el control del partido por parte de Macará. Con un hombre más en cancha, el equipo ecuatoriano manejó los tiempos y sostuvo la ventaja hasta el pitazo final.

El triunfo no solo representa tres puntos fundamentales en la tabla, sino también un importante ingreso económico por concepto de premio otorgado por Conmebol, además de fortalecer la confianza del plantel para los próximos desafíos internacionales.