Ecuador vs Argentina Sub 17 | HOY EN VIVO: hora y dónde ver

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Lo que tienes que saber Ecuador apuesta por el juego colectivo, con goleadores y asistidores distintos que reflejan un equipo sólido en todas sus líneas.





Argentina representa el reto más exigente, un rival histórico que pondrá a prueba la madurez futbolística de la Tri juvenil.





Las jóvenes figuras tricolores ilusionan, con varios talentos que ya tienen proyección internacional en clubes europeos.

La selección de Ecuador vuelve a escena en el Sudamericano Sub 17-La TRi se mide en semifinales este jueves 16 de abril desde las 18:00 ante la siempre competitiva Argentina Sub-17, en un duelo que se podrá seguir en Ecuador desde las 18:00 por la señal de DirecTV, a través de DSports y su plataforma digital DGO. La expectativa es alta, no solo por el rival, sino por el rendimiento que ha mostrado Ecuador en el torneo.

El equipo dirigido por el estratega argentino Gonzalo Ferrea ha dejado claro que su mayor fortaleza es el funcionamiento colectivo. En la fase inicial, la Tri sorprendió por su capacidad para generar peligro desde distintas zonas del campo. Los números lo respaldan: los goles llegaron desde diferentes nombres y las asistencias también se repartieron entre varios jugadores, señal de un grupo que entiende el juego como un trabajo en conjunto.

La selección de Ecuador sub 17 clasificada al Mundial 2026.Cortesía

Figuras internacionales de Ecuador

Dentro de esa estructura aparecen talentos que ya empiezan a llamar la atención fuera del país. Los hermanos Holger Quintero y Edwin Quintero son parte de una generación que despierta ilusión, al igual que futbolistas como Iker Mantilla, Johan Martínez y Luis Fragozo, quienes han demostrado personalidad y talento en cada presentación.

El choque ante Argentina será una prueba de carácter. La Albiceleste es un rival que exige concentración y disciplina durante los 90 minutos, y Ecuador sabe que cualquier descuido puede ser determinante. Sin embargo, la confianza crece en un plantel que ya aseguró su presencia en el Mundial Sub 17 y que ahora quiere dar un paso más: consolidarse como protagonista del continente.

Ecuador culminó la primera del Sudamericano Sub-17 liderando el Grupo A.CORTESIA

La Tri saldrá al campo con la convicción de que el sueño es posible. En Paraguay, cada partido es una oportunidad para demostrar que esta generación tiene madera de campeones y que el fútbol ecuatoriano sigue construyendo un futuro lleno de promesas.