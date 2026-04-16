¿Será titular ante Boca? El dilema de Coudet tras la brillante actuación de Kendry Páez en River

Publicado por Christopher Montalván Creado: Actualizado:

Esto debes saber Kendry Páez dio asistencia en triunfo de River 1-0 ante Carabobo por Sudamericana y liderato del Grupo H



River recibirá a Boca Juniors el 19 de abril y Páez se perfila para debutar en el Superclásico argentino





El ecuatoriano suma minutos tras etapa irregular en Europa y busca consolidarse en River bajo Coudet

Kendry Páez por fin halló un espacio para destacar en River Plate. Luego de entrar en el segundo tiempo y entregar la asistencia del 1-0 ante Carabobo, el ofensivo ecuatoriano vivió su primera gran satisfacción con la banda roja y ya fija su mirada en el duelo que detiene al continente: el Superclásico argentino frente a Boca Juniors.

Bajo el mando de Eduardo ‘Chacho’ Coudet, Páez concretó su presentación más convincente con el Millonario. Su lectura de juego facilitó que Sebastián Driussi marque el gol, permitiendo que River tome el liderato en solitario del Grupo H de la Copa Sudamericana con 4 puntos, por encima de Carabobo (3), a la espera de lo que ocurra entre Blooming y Bragantino.

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“Gracias a Dios me dio la confianza el Chacho, me dijo que le puedo aportar mucho al equipo. Es maravilloso sumar minutos ya que no lo venía haciendo. Es lo mejor que Kendry ha hecho. Falta un montón y eso lo tengo de seguro”, sostuvo con madurez el ex Independiente del Valle.

Páez (i) asistió en la victoria 1-0 de River Plate ante Carabobo, en la Copa Sudamericana.Cortesía

Páez busca regularidad de minutos

Para el jugador de 18 años, cuyo pase pertenece al Chelsea, este compromiso marca un antes y un después. Tras un rendimiento discreto en el Racing de Estrasburgo, el club inglés apostó por la exigencia del fútbol argentino para que recupere su mejor nivel en una temporada mundialista.

Este domingo 19 de abril, River será local ante Boca Juniors por la jornada 15 de la Liga Profesional Argentina, y el ecuatoriano se perfila como opción para tener protagonismo.

Ilusión de jugar el Superclásico ante Boca Juniors

Sobre la opción de estrenarse en el Superclásico, el seleccionado de la Tri no escondió su emoción: “Obvio que me ilusiono con jugar el clásico. Es muy importante, es una alegría poder estar ahí y jugarlo. Estoy sumando experiencias, será la primera vez en el Monumental ante Boca, sería espectacular jugarlo”.

Hasta ahora, Páez suma presencia en 6 de los 13 encuentros posibles con el cuadro millonario. Su ingreso ante los venezolanos rompió una racha de cuatro partidos sin minutos, dejando en evidencia que su calidad permanece intacta para desafíos de alta exigencia.