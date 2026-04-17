TCE ratifica suspensión de Javier Pincay: así fue la respuesta del alcalde de Portoviejo

Publicado por Alejandro Giler Creado: Actualizado:

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó la suspensión de los derechos políticos del alcalde de Portoviejo, Javier Pincay, por un periodo de dos años, al determinar que la sanción impuesta en 2023 aún se encuentra vigente y pendiente de ejecución.

La resolución fue emitida el 16 de abril por el juez Joaquín Viteri, quien estableció que la sanción no pudo cumplirse en su momento debido a una acción de protección presentada en Manabí, la cual impidió que se concretara la salida del cargo del funcionario.

Pincay había sido sancionado el 29 de junio de 2023 por el TCE tras ser declarado responsable de una infracción electoral muy grave, al no asistir a un debate obligatorio convocado por el Consejo Nacional Electoral. La sanción incluyó una multa de USD 9.450 y la suspensión de sus derechos políticos.

Aunque el alcalde canceló la multa en julio de ese año y la sanción fue registrada oficialmente en agosto, una medida cautelar emitida en el cantón Rocafuerte dejó sin efecto su aplicación en ese momento, lo que derivó en que la sanción no se ejecutara.

Con esta nueva resolución, el TCE deja en firme que la suspensión continúa vigente y que su cumplimiento sigue pendiente.

Así fue la respuesta de Pincay

A través de un posteo en sus redes sociales, Pincay reaccionó al fallo y pidió tranquilidad a la ciudadanía. “Quiero llamar a la calma a la ciudadanía”, expresó, al tiempo que informó que su equipo legal ya analiza la resolución y “dará el seguimiento necesario” para iniciar una respuesta jurídica.

Javier Pincay, alcalde de Portoviejo, durante una ponencia en un evento desarrollado en la capital manabitaCORTESÍA

El alcalde también aseguró que su gestión no se detendrá pese al escenario legal. “Mientras tanto, no nos detendremos”, afirmó, destacando que continuará trabajando “con más fuerza y más amor por Portoviejo”.

En su mensaje, insistió en que su prioridad será mantener el enfoque en la administración municipal: “Seguiremos enfocados en lo importante: mejorar la vida de nuestra gente, avanzar con obras y cumplir con el compromiso que asumimos con cada portovejense”.