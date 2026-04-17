Caída de rocas deja siete heridos en bus en la vía Alóag–Santo Domingo

Publicado por Nadia Larco Bravo Creado: Actualizado:

La Secretaría de Riesgos informó que siete personas resultaron heridas luego de que rocas de gran tamaño cayeran sobre un bus de la cooperativa San Francisco en el kilómetro 36 de la vía Alóag–Unión del Toachi (E20), en el cantón Mejía. El hecho ocurrió en medio de intensas lluvias registradas en la zona, lo que provocó el desprendimiento de material rocoso.

El bus transportaba a 33 pasajeros y sufrió daños tras el impacto. De los heridos, dos fueron trasladados a una casa de salud en condición estable, mientras que el resto recibió atención prehospitalaria en el sitio.

Autoridades cierran la vía por seguridad

Como medida preventiva, las autoridades dispusieron el cierre total de la vía Alóag–Santo Domingo en el kilómetro 36 ante el riesgo de nuevos desprendimientos. Equipos de respuesta se movilizaron para evaluar la zona afectada y garantizar la seguridad de los usuarios.

La Secretaría de Riesgos señaló que el evento se encuentra en estado de atención y que se habilitó como ruta alterna el tramo Las Mercedes–Los Bancos, con el fin de mantener la conectividad entre las provincias de Pichincha y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Los pasajeros que se encontraban en el bus fueron trasladados hacia su destino en Pastaza en otra unidad, luego de la interrupción del trayecto.

Medidas de respuesta y monitoreo

La Secretaría de Riesgos y las entidades competentes mantienen el monitoreo constante de la emergencia y coordinan acciones para prevenir nuevos incidentes. Entre las medidas adoptadas se incluyen:

Cierre total de la vía en el kilómetro 36.

Evaluación de la zona afectada por parte de equipos técnicos.

Atención prehospitalaria a los heridos y traslado de dos personas a una casa de salud.

Habilitación de rutas alternas para garantizar la movilidad.

El desprendimiento de rocas se produjo en medio de las lluvias que han afectado la región, lo que incrementa el riesgo de deslizamientos en la vía Alóag–Unión del Toachi. La Secretaría de Riesgos recomendó a los conductores mantenerse informados sobre el estado de las carreteras y utilizar las rutas alternas habilitadas.