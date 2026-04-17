ANT amplía suspensión de validación de multas hasta septiembre 2026

Publicado por Nadia Larco Bravo Creado: Actualizado:

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) informó el jueves 16 de abril que amplía el plazo de suspensión de la validación de multas de tránsito. La decisión se adoptó mediante la Resolución Nro. ANT-ANT-2026-0029-R, que extiende la medida hasta el 30 de septiembre de 2026.

El objetivo es asegurar la continuidad de los trámites administrativos y evitar que los ciudadanos enfrenten bloqueos en los sistemas tecnológicos por valores pendientes de pago. Según el comunicado oficial, la suspensión aplica a la verificación de información en los sistemas respecto a las infracciones de tránsito, lo que permitirá que los usuarios continúen con sus gestiones sin contratiempos.

Usuarios podrán continuar trámites sin bloqueo

La ANT destacó que esta medida beneficia directamente a los ciudadanos que requieren realizar trámites relacionados con transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Con la suspensión, las multas pendientes no impedirán la atención de solicitudes en las ventanillas y plataformas digitales de la institución.

La entidad aclaró que la suspensión es temporal y responde a la necesidad de garantizar la atención mientras se solucionan inconsistencias tecnológicas en los sistemas de las instituciones involucradas. De esta manera, se busca evitar que los usuarios enfrenten retrasos o afectaciones en sus procesos administrativos.

Suspensión no implica condonación de deudas

Uno de los puntos más importantes señalados por la ANT es que esta medida no significa la condonación de las deudas. Los valores pendientes por infracciones de tránsito siguen vigentes y deberán ser cancelados por los ciudadanos en los plazos correspondientes.

La institución enfatizó que la suspensión se limita únicamente a la validación de las multas dentro de los sistemas tecnológicos, con el fin de garantizar la continuidad de los servicios administrativos. Es decir, se trata de una medida de carácter técnico y temporal, no de un perdón de obligaciones.

Trámites vehiculares operativos

A la fecha, tanto la ANT como la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) aseguran que sus plataformas ya funcionan con normalidad tras la suspensión por fallas en el sistema. Con la normalización del sistema, varios servicios que estaban restringidos vuelven a estar disponibles para la ciudadanía. Entre los principales se encuentran los procesos de:

Traspaso de propiedad de vehículos

Modificaciones en las características o tipo de servicio

Emisión de documentos oficiales relacionados con automotores

Estos se suman a los trámites que nunca dejaron de operar completamente, como la revisión técnica vehicular, la renovación anual de matrícula y el registro inicial de vehículos nuevos.