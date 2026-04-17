¿Cuándo salen a la venta las entradas para el Budokan Quito 2026?

Publicado por IVONNE MANTILLA Creado: Actualizado:

Quito se prepara para vivir uno de los eventos más importantes de la cultura geek en el país.

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El Budokan Quito 2026 está a pocas semanas de su inauguración y promete una edición cargada de anime, música, cosplay, videojuegos y grandes invitados internacionales.

Mika Kobayashi llega a Quito en el Budokan 2026

La cantante japonesa Mika Kobayashi, reconocida mundialmente por interpretar temas icónicos de series de anime como Attack on Titan, será una de las principales figuras internacionales del evento.

Su participación genera gran expectativa entre los fanáticos del anime en Ecuador, que esperan un espectáculo musical de alto nivel.

Su presencia refuerza el carácter global del Budokan Quito 2026, que continúa consolidándose como uno de los principales puntos de encuentro para la comunidad geek en Latinoamérica.

Budokan Quito 2026: fechas, lugar y temática

El evento se realizará el 16 y 17 de mayo de 2026 en el Centro de Exposiciones Quito, con una propuesta que busca conectar distintas culturas y fandoms del mundo del entretenimiento.

Durante dos días, el recinto se transformará en un espacio dedicado a la cultura pop asiática y occidental, con actividades pensadas para públicos de todas las edades.

Anime, K-pop, videojuegos y cosplay en un solo lugar

La programación del Budokan Quito 2026 incluirá múltiples zonas temáticas dedicadas a:

Anime y cultura japonesa

K-pop y cultura coreana

Videojuegos y esports

Espacios de coleccionismo y cultura geek

Además, uno de los atractivos principales será la final nacional de la Yamato Cup Cosplay, uno de los concursos más importantes del circuito cosplay en la región.

También se realizarán torneos gamer de alto nivel, que reunirán a jugadores competitivos y comunidades de videojuegos en distintas categorías.

Invitados internacionales del doblaje y la música

El evento contará con la participación de reconocidas voces del doblaje latino, entre ellas:

René García, voz de Vegeta en Dragon Ball

Mario Castañeda, voz de Goku en Dragon Ball

Ambos artistas participarán en actividades especiales para celebrar los 40 años de la franquicia Dragon Ball, una de las series más influyentes del anime mundial.

Entradas, precios y dónde comprar

Las entradas para el Budokan Quito 2026 ya están disponibles a través de la plataforma Meet2Go, con diferentes opciones de acceso:

Entrada general: $12

Promo Weekend: $22 (válida para los dos días del evento)

Promo Panas: $33 (acceso para tres personas en un mismo día)

Todos los valores incluyen IVA y cargos por servicio.