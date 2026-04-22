Barcelona SC vs Mushuc Runa EN VIVO hoy: hora, canal y estadísticas previas del partido

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Esto debes de saber Barcelona SC llega presionado, tras dos derrotas seguidas que obligan a ganar en el Monumental.





Mushuc Runa vive un buen momento, con dos triunfos consecutivos que lo meten en la pelea.





La baja de Luis Cano pesa, obligando a Barcelona a buscar nuevas soluciones ofensivas.

La fecha 10 de la LigaPro presenta un duelo cargado de tensión y necesidad. Barcelona SC recibe a Mushuc Runa en el estadio Monumental este miércoles 21 de abril, desde las 18:00 en un partido donde el equipo amarillo no tiene margen de error y está obligado a reencontrarse con la victoria. Se lo podrá ver por la señal de Zapping Sport en Ecuador y Estados Unidos.

El equipo torero atraviesa un momento complicado tras dos derrotas consecutivas que dejaron dudas en su rendimiento: cayó 3-0 en Copa Libertadores y luego 3-1 ante Macará en la LigaPro. Estos resultados aumentaron la presión sobre el plantel, que ahora necesita responder ante su gente.

Estadísticas de Barcelona SC y Mushuc Runa

Además, Barcelona no contará con Luis Cano, quien se encuentra lesionado y estará fuera cerca de un mes, lo que representa un golpe en el esquema ofensivo del equipo.

En la tabla de posiciones, los amarillos suman 15 puntos gracias a cuatro triunfos, tres empates y dos derrotas, pero sienten de cerca la presión de Guayaquil City, que amenaza con superarlos si no logran sumar de a tres.

Ubicaciones en LigaPro 2026

Sin Cano llega Barcelona SC

Por su parte, Mushuc Runa llega en un momento distinto. El equipo dirigido por Paúl Vélez viene recuperándose y suma dos victorias consecutivas que lo han colocado con 13 puntos, muy cerca de los puestos importantes. El ‘Ponchito’ buscará aprovechar la presión que pesa sobre Barcelona para intentar dar la sorpresa en Guayaquil.

Será un duelo donde la urgencia amarilla y la confianza visitante chocarán en un Monumental que espera una reacción inmediata de su equipo.