¿Dónde ver EN VIVO FC Barcelona vs Celta de Vigo HOY? Hora y canales del partido de LaLiga

Publicado por Christian Macías Creado: Actualizado:

Esto debes saber Barcelona recibe al Celta este miércoles para ampliar a 12 puntos su ventaja en el liderato liguero.



Hansi Flick busca asegurar el bicampeonato tras golear al Espanyol y caer en Champions League.



El Celta de Giráldez llega al Camp Nou obligado a sumar para no ceder su puesto en zona europea.

Este miércoles 22 de abril, el feudo azulgrana será el escenario de un duelo crucial para las aspiraciones de título del FC Barcelona. Con una ventaja de nueve puntos en la cima de LaLiga y apenas siete jornadas por disputarse, el equipo de Hansi Flick recibe al Celta de Vigo con una misión clara: no permitir que la corona se les escape de las manos.

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Tras el reciente derbi catalán donde pasaron por encima del Espanyol (4-1), el conjunto culé llega con la moral mixta. Si bien en el torneo doméstico caminan con paso firme, el equipo aún procesa el sabor agridulce de la eliminación europea ante el Atlético de Madrid. Sin embargo, la consigna en el vestuario es clara: acelerar a fondo para sellar el bicampeonato cuanto antes.

Pese a llegar tras un bache importante —eliminación de la Europa League ante el Friburgo y una dura derrota liguera contra el Real Oviedo (0-3)—, el Celta de Claudio Giráldez sigue siendo un rival de cuidado. Los gallegos se mantienen en la pelea por puestos europeos y ven en la visita al Camp Nou la oportunidad perfecta para recuperar el crédito perdido y mantenerse en la zona noble de la tabla.

FC Barcelona está cerca del título de LaLIga en la temporada 2025/2026.CORTESIA

Antecedentes y datos clave de FC Barcelona vs Celta

El último enfrentamiento entre ambos dejó la vara muy alta en cuanto a espectáculo:

Resultado anterior: Victoria blaugrana 4-2 en Balaídos (9 de noviembre de 2025).

Victoria blaugrana 4-2 en Balaídos (9 de noviembre de 2025). Protagonistas: Aquella noche, Robert Lewandowski firmó un triplete magistral, acompañado por un tanto de la joven estrella Lamine Yamal. Por los celestes, descontaron Carreira e Iglesias.

Aquella noche, Robert Lewandowski firmó un triplete magistral, acompañado por un tanto de la joven estrella Lamine Yamal. Por los celestes, descontaron Carreira e Iglesias. Una victoria este miércoles dejaría al Barcelona con pie y medio en las celebraciones de Canaletas, reduciendo el margen de error de sus perseguidores a niveles prácticamente nulos.

Horarios y dónde ver EN VIVO FC Barcelona vs Celta

El balón rodará esta tarde en la Ciudad Condal en un choque de necesidades: la gloria del título frente al sueño europeo. Los aficionados de ambos clubes podrán disfrutar de este duelo por las señales de ESPN y su plataforma digital de Disney+ en Sudamérica, desde las 16:30 (ARG y URU), 15:30 (CHI) y 14:30 (COL, PER y ECU).

Estadísticas y alineaciones de FC Barcelona vs Celta