¿Qué se sabe del escándalo de prostitución en Italia que involucra a la Serie A?

Publicado por Christian Flores Creado: Actualizado:

Un escándalo sacude Italia tras la desarticulación de una red de trata en Milán, que operaba con eventos nocturnos exclusivos y servicios sexuales para clientes adinerados.

La operación, revelada el martes 21 de abril, dejó cuatro detenidos bajo arresto domiciliario y más de un millón de euros incautados, según reportes de la Policía de Milán.

De acuerdo con el medio La Gazzetta dello Sport, alrededor de 50 jugadores de la Serie A habrían estado vinculados como clientes, incluyendo figuras de clubes como Inter y Milan. También se mencionó a un piloto de Fórmula 1 y deportistas de otras disciplinas.

¿Qué se sabe sobre los implicados?

Pese a la magnitud del caso, ninguno de los clientes está siendo investigado, aunque existen audios que los vincularían con la red.

La Unidad de Policía Económica y Financiera de la Guardia di Finanza explicó que la organización ofrecía eventos en los que clientes adinerados podían acceder a servicios sexuales.

Además, las autoridades confirmaron el uso de óxido nitroso, conocido como ‘gas de la risa’, como sustancia recreativa, lo que añade otro elemento polémico a la investigación.

¿Por qué no hay delitos imputados a clientes?

Según la explicación oficial, no se han detectado indicios de violencia ni coerción, lo que complica la tipificación del delito.

“Las chicas eran totalmente complacientes, por lo que no hay ningún tipo de violencia”, indicaron fuentes de la investigación.

Investigación sigue en curso

El caso está siendo analizado por el Tribunal de Milán a pedido de la Fiscalía, que también investiga la presunta distribución de sustancias ilegales en estos eventos.

Las autoridades realizaron registros en varios inmuebles y decomisaron cerca de 1,2 millones de euros, considerados ganancias ilícitas.

La red operaba paralelamente a la organización de fiestas en discotecas y otros locales exclusivos, lo que facilitaba el acceso a clientes de alto perfil.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas revelaciones en los próximos días.