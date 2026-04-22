Liga de Quito vs. Aucas: hora y dónde ver en vivo el Superclásico capitalino

Publicado por Roberto Villavicencio Creado: Actualizado:

Una nueva edición del Superclásico capitalino entre Liga de Quito y Aucas se vivirá este miércoles 22 de abril, desde las 20:00 (de Ecuador), en el estadio Rodrigo Paz.

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Esta vez, el partido tiene un tinte especial ya que Norberto Araujo, quien fue referente en su etapa de jugador en Liga de Quito, regresa a Casa Blanca, pero ahora como entrenador del cuadro oriental.

El Beto trata de no darle protagonismo a su presencia en el banquillo del tradicional rival de los albos. “Lo tomo como entrenador de fútbol, intentando que los muchachos sigan esa línea, de perder ese miedo. Poco a poco vienen jugando tanto de local como de visita de la misma manera”, señaló.

Recalcó que pese a la buena racha de cuatro triunfos seguidos, que hicieron que los orientales asciendan al tercer lugar, “vamos paso a paso, como siempre lo dije desde el inicio, más allá de los resultados es un equipo en construcción. Los muchachos se han adaptado rápidamente a la idea y al juego”.

Sobre la queja de Tiago Nunes, entrenador de Liga de Quito, que Aucas tuvo más días de descanso para preparar el partido por jugar el viernes, mientras que los albos lo hicieron el domingo, Araujo afirmó que “yo respeto mucho, cada uno tendrá su manera de pensar. Liga de Quito creo que tiene dos equipos y jugadores en la banca. Nosotros nos enfocaremos en ir a la cancha y tratar de sumar los tres puntos”.

El Papá tendrá la fuerte baja del delantero boliviano Bruno Miranda, goleador de la LigaPro con 6 tantos, debido a un desgarro muscular.

Los albos quieren ganar en casa

El entrenador Tiago Nunes (i) dejó listo el equipo para el Superclásico capitalino.CORTESÍA LDU

Del lado de Liga de Quito hay la convicción de volver a ganar en casa con el impulso del triunfo 2-0 en la visita a Independiente del Valle. El estratega Nunes destacó que el apoyo de los hinchas será clave para el Superclásico.

“La forma como la gente es enamorada del equipo, la hinchada que vive el fútbol de una forma increíble nos impulsa y además es una gran presión para los rivales”, dijo el DT.

Sobre el presente de los azucenas, Nunes fue claro al mencionar que “sabemos que nuestra responsabilidad es seguir buscando victorias en secuencia y así seguir ascendiendo en la tabla”.

Datos claves del partido

Fecha: Miércoles 22 de abril

Hora: 20:00 (de Ecuador)

Estadio: Rodrigo Paz

Transmite: Teleamazonas y Zapping

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