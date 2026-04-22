Lesión Lamine Yamal: esto dijo Hansi Flick sobre su estado tras el partido ante Celta

Publicado por Alejandro Bellolio Creado: Actualizado:

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, confirmó que Lamine Yamal sufrió una lesión muscular durante el partido ante el Celta de Vigo, aunque evitó precisar su gravedad a la espera de los exámenes médicos.

“Creo que sí que tiene una lesión, pero habrá que esperar a determinar su alcance. Sus sensaciones son que ha notado algo, pero hay que esperar a las pruebas”, señaló el técnico en rueda de prensa tras el encuentro disputado en el Spotify Camp Nou.

Molestia tras el penal

El delantero de 18 años presentó molestias en el isquiotibial izquierdo inmediatamente después de convertir, en el minuto 40, el penal que significó la victoria azulgrana por 1-0. Tras la jugada, cayó al césped y solicitó asistencia médica, siendo sustituido antes del descanso.

Lamine Yamal se lamenta en el césped tras marcar de penal con el FC Barcelona, antes de salir lesionado ante el Celta de Vigo en LaLiga.Mundo deportivo

Más preocupaciones para el Barcelona

Yamal no fue el único afectado. El lateral João Cancelo también abandonó el campo por lesión en el minuto 23, sumándose a una lista de bajas que incluye a jugadores como Raphinha y Andreas Christensen.

“Es una lástima que se haya lesionado Lamine. Y eso también lo pienso de Joao, de Raphinha, de Bernal y de Christensen. Siempre me preocupo por ellos”, expresó Flick, quien recordó que él mismo sufrió múltiples lesiones durante su carrera.

Un triunfo con dudas en el juego

Más allá del resultado, el técnico alemán reconoció que su equipo no mostró su mejor versión ante el Celta, que planteó un partido exigente.

“El Celta nos ha presionado muy arriba y hemos tenido algunos problemas. En la segunda parte estuvimos mejor. Lo más importante son los tres puntos”, analizó.

Flick también cuestionó una decisión arbitral tras la anulación de un gol de Ferran Torres por fuera de juego.

“No estoy seguro de que el segundo gol de Ferran no lo fuera. No acabo de entender por qué era fuera de juego. Hay que aceptarlo”, dijo.

A la espera del parte médico

Por ahora, el Barcelona se mantiene a la expectativa de los estudios que se realizarán a Yamal para conocer la gravedad exacta de la lesión y el tiempo de recuperación.

La posible baja del joven atacante genera preocupación en la recta final de LaLiga, donde el club busca asegurar el título en las próximas jornadas.