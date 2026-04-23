Barcelona SC logró una sufrida remontada ante Mushuc Runa con goles de defensores

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Barcelona SC remontó 2-1 a Mushuc Runa con goles de los defensores Gustavo Vallecilla y Bryan Carabalí.

El equipo amarillo venía de encajar seis goles en dos partidos y cortó la mala racha con esta victoria en LigaPro.

Ambos tantos del Ídolo llegaron en el segundo tiempo, tras un partido en el que el VAR anuló un gol de Darío Benedetto.

Los defensas de Barcelona SC venían de encajar seis goles en dos partidos, pero ante Mushuc Runa dos zagueros, como Gustavo Vallecilla y Bryan Carabalí, marcaron los tantos para el 2-1 ante el Ponchito, y el Ídolo cortó la mala racha que arrastraba.

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En el primer tiempo, Barcelona SC fue un equipo lleno de intenciones, pero sin claridad para llegar al arco de Formento. Vallecilla avanzó hasta el fondo y no pudo centrar; luego Yandri Gómez tocó el balón con la mano y Miguel Parrales llegaba sin opciones al área, mientras el entrenador de Mushuc Runa, Paúl Vélez, pedía que roten.

A los 22 minutos, José Contreras recién tocó la pelota y, dos minutos después, Renato Ibarra trató de sorprender al golero amarillo, pero no pasó nada; eran los mejores minutos del Ponchito.

La respuesta de Barcelona SC fue una jugada de lujo de Bryan Carabalí, que sacó magia y le hizo un sombrerito a Carlos Orejuela, encendiendo a la poca hinchada. A los 29, los hinchas de Barcelona SC gritaron antes de tiempo el gol: jugada colectiva y, al final, Villalba falló en la definición.

Más de lo mismo

Al minuto 42, la historia de las derrotas ante Boca Juniors y Macará la semana pasada se repetía. Tomson Minda, en el centro de la cancha, trató de recuperar una pelota, pero se la ganó Matías Lugo, que dio un pase a Rangel.

Este no pudo controlar y perdió el balón; Minda volvió a recibir, se dio tiempo en el área y asistió a Renato Ibarra, que estaba sin marca. Tuvo todo el tiempo para sacar un potente remate de derecha y colocar la pelota: gol de Mushuc Runa, un verdadero golazo del volante del Ponchito.

Los hinchas amarillos no lo podían creer: era el séptimo gol recibido en tres partidos. Los minutos restantes fueron de Mushuc Runa.

El goleador, al salir al descanso, dijo sobre el tanto: "El entrenador nos ha pedido que juguemos de igual a igual y eso hicimos". En el segundo tiempo, Mushuc Runa comenzó a hacer su negocio: detener el juego y consumir minutos.

Zagueros en busca del empate

En el gol de Mushuc Runa, toda la defensa amarilla tuvo responsabilidad, y en el segundo tiempo los defensas se volcaron al ataque, actuando como delanteros, mientras el Ponchito se replegaba.

A los 53, Carabalí entró con fuerza como ‘9’, pero Formento respondió en dos tiempos. Barcelona SC insistía. Cuando se jugaba el minuto 55, un remate fue aprovechado por Vallecilla que, como delantero, definió para marcar el empate: 1-1.

Luego llegó un gol de Darío Benedetto, pero no subió al marcador porque el VAR determinó posición adelantada.

Otro defensor decisivo

Los defensores canarios estaban en su noche. Benedetto, desde el centro de la zaga, cruzó la pelota y Bryan Carabalí apareció como delantero para marcar el gol de la remontada.

Barcelona SC pasó a ganar 2-1 y logró respirar tras dos derrotas consecutivas.