Gianni Infantino en Ecuador: agenda del presidente de la FIFA en Carondelet y Congreso Conmebol

Publicado por Christian Flores Creado: Actualizado:

La ciudad de Quito recibirá este jueves 23 de abril, a las máximas autoridades del fútbol mundial, entre ellas Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien confirmó su llegada al país para participar en el Congreso Ordinario de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), evento que reunirá a los representantes de las 10 asociaciones miembro del continente.

Leonardo Stagg, abogado ecuatoriano integrante de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, dio la alerta de Infantino en suelo tricolor, tras subir a sus redes sociales un video en el que el dirigente suizo expresó: “Nos vemos en Ecuador la próxima semana y luego… el Mundial”, refiriéndose a la importancia estratégica del encuentro sudamericano como antesala de la Copa del Mundo 2026.

Autoridades y Carondelet

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, así como los 10 máximos representantes del fútbol de esta parte del continente han confirmado su presencia. Todos ellos se verán con Infantino.

En ese marco, Francisco Egas, titular de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) será el anfitrión por ser el referente nacional, quien también llevará a las autoridades al palacio de Carondelet a una breve cita con el presidente de la república Daniel Noboa. Aunque hasta la publicación de esta nota la Secretaría de Comunicación no había puesto en agenda la información de Infantino, se supo la visita será privada.

Agenda institucional y deportiva de Infantino

La visita del máximo representante de la FIFA a Carondelet está prevista como primer punto del día, cerca de las 00:30, para luego pasar al congreso, presidido por Alejandro Domínguez.

Ya en el cónclave Conmebol, las autoridades futbolísticas tiene como objetivo abordar temas administrativos, financieros y de gobernanza dentro del balompié sudamericano. Además se dará revisión a los informes anuales, se espera que el encuentro sirva para fortalecer la coordinación logística de las federaciones. Esto es importante de cara al inicio del próximo ciclo mundialista en Norteamérica.