Calendario completo del Mundial 2026: fechas, horarios y sedes de todos los partidos

Publicado por Génesis Parrales Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El Mundial 2026 será el más grande de la historia, con 48 selecciones y 104 partidos.

El torneo se jugará en 16 ciudades de Estados Unidos, México y Canadá, desde el 11 de junio hasta el 19 de julio de 2026.

Todos los partidos, con fechas, horarios y sedes, pueden consultarse en la página oficial de la FIFA.

La cuenta regresiva ya empezó. El Mundial 2026 no solo marcará el regreso de la Copa del Mundo a Norteamérica, sino que también será la edición más amplia en la historia del torneo.

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Con 48 selecciones, 104 partidos y 16 ciudades sede repartidas entre Estados Unidos, México y Canadá, el campeonato se perfila como el más extenso y diverso hasta ahora. El calendario oficial ya está disponible y detalla fechas, horarios y escenarios de cada encuentro.

El torneo arrancará el 11 de junio de 2026 y se extenderá hasta el 19 de julio, día en que se disputará la final.

¿Cuándo inicia y dónde se jugará el Mundial 2026?

La Copa del Mundo se jugará en tres países anfitriones, lo que marca un hito en la historia del torneo. Estados Unidos, México y Canadá compartirán la organización en 16 ciudades.

Este formato no se veía desde hace más de tres décadas, cuando Estados Unidos fue sede en 1994. Ahora, la competencia vuelve a la región con una estructura más amplia y exigente.

El sorteo de grupos se realizó el 5 de diciembre en Washington D. C., donde se definieron los cruces de la fase inicial. Un día después, se presentó el calendario completo con los detalles de cada partido.

¿Dónde ver el calendario de todos los partidos del Mundial 2026?

Todos los encuentros del Mundial 2026 podrán seguirse a través de la plataforma oficial de la FIFA, donde está disponible el calendario actualizado con fechas, horarios y sedes.

Calendario oficial del Mundial 2026: En este sitio se puede consultar en tiempo real la programación completa del torneo, así como posibles cambios o actualizaciones.

Un Mundial con campeón defensor y nuevas expectativas

La Selección de Argentina llegará como vigente campeona, tras haber ganado el título en 2022 en Catar, luego de una final ante Francia que se definió en penales.

En esta nueva edición, el reto será mayor, no solo por el número de partidos, sino por la cantidad de selecciones que buscarán el título en el torneo más grande de la historia.