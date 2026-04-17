COI: atletas trans competirán según su sexo biológico desde 2028

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El COI permitirá competir a atletas trans, pero deberán hacerlo en la categoría correspondiente a su sexo biológico desde Los Ángeles 2028.



La elegibilidad femenina se definirá con un test del gen SRY, con precisión superior al 99 %, y posibles excepciones en casos genéticos específicos.



La medida no es retroactiva y responde a criterios científicos y de equidad deportiva, según el COI.

El Comité Olímpico Internacional (COI) aseguró que no existe una exclusión hacia deportistas transgénero, aunque precisó que su participación en los Juegos Olímpicos estará determinada por el sexo biológico en la asignación de categorías.

Según la entidad, los atletas trans podrán competir si cumplen con los criterios de clasificación, pero deberán hacerlo en la categoría correspondiente a su sexo biológico, en línea con la nueva normativa.

El organismo publicó un documento explicativo para despejar dudas tras la decisión adoptada el 26 de marzo de 2026, que establece que únicamente las mujeres biológicas podrán competir en pruebas femeninas desde los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Esta medida no tendrá carácter retroactivo, por lo que no afectará resultados anteriores.

COI defiende que no existe exclusión de atletas trans

Para el COI, presidido por Kirsty Coventry, la normativa no implica discriminación. La institución sostiene que las personas transgénero no quedan fuera del sistema olímpico, pero remarca que quienes sean varones biológicos solo podrán competir en la categoría masculina.

El organismo añade que, fuera del ámbito olímpico, los deportistas trans pueden participar en otras competiciones deportivas sin restricciones adicionales, siempre que cumplan los criterios establecidos por cada disciplina.

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Claves del documento: requisitos y criterios de elegibilidad

El COI detalla que la elegibilidad para competir en la categoría femenina se determinará mediante la detección del gen SRY, asociado al desarrollo biológico masculino.

Esta prueba, que se realiza una sola vez en la vida mediante un procedimiento no invasivo —como un hisopo bucal—, presenta una precisión superior al 99 %, según la entidad, que la califica como un criterio “excepcionalmente riguroso”.

No obstante, el organismo contempla excepciones en casos de condiciones genéticas poco frecuentes, como el síndrome de insensibilidad androgénica, que permitiría a algunas mujeres con presencia del gen SRY competir en categoría femenina, tras evaluaciones adicionales.

Asimismo, las federaciones internacionales podrán solicitar excepciones en disciplinas donde el sexo no represente una ventaja competitiva, como ocurre en la hípica, donde no existe división por género.

Diferencias biológicas y seguridad en el deporte

El COI reconoce diferencias entre deportistas con condiciones DSD XY y personas transgénero en aspectos como identidad de género o contexto social. Sin embargo, sostiene que comparten características biológicas como cromosomas XY, presencia del gen SRY y niveles de testosterona en rangos masculinos.

Según la entidad, estas condiciones influyen en el rendimiento deportivo y justifican la separación de categorías, especialmente en disciplinas de contacto, donde también se busca reducir riesgos para la seguridad.

Obligatoriedad del test y aplicación en menores

La normativa establece que los deportistas pueden negarse a realizar la prueba, pero en ese caso no podrán competir en la categoría femenina al no acreditar su elegibilidad.

El COI también señala que, aunque en países como Noruega y Francia existen restricciones legales para este tipo de test, los atletas podrán realizarlos en otros territorios donde estén permitidos.

En el caso de menores de edad, la prueba podrá efectuarse con autorización de padres o tutores. Además, será obligatoria en los Juegos Olímpicos de la Juventud a partir de 2030.

La Villa Olímpica de Milano-Cortina 2026.CORTESIA

Cambios basados en evidencia científica

El organismo argumenta que la actualización de criterios responde a avances científicos recientes y a la necesidad de garantizar la equidad en la categoría femenina.

Para ello, se consideraron aportes de federaciones internacionales, deportistas y expertos independientes, cuyos nombres no fueron revelados.

En relación con competencias anteriores, como el boxeo en París 2024, el COI subrayó que todos los participantes cumplieron con las normativas vigentes en ese momento, por lo que los resultados no serán modificados.

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Un criterio que ha evolucionado desde 2000

El COI recordó que las reglas sobre elegibilidad han cambiado en varias ocasiones desde el año 2000, en función de los avances científicos y las demandas del movimiento olímpico, en un intento por equilibrar inclusión y justicia competitiva.