COI veta a mujeres trans en categoría femenina olímpica desde 2028

El Comité Olímpico Internacional (COI) confirmó el pasado jueves 26 de marzo que, a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, la categoría femenina quedará reservada únicamente para mujeres biológicas. La medida excluye a mujeres trans y a personas con Desarrollo Sexual Diferente (DSD) que hayan atravesado la pubertad masculina.

La presidenta del COI, Kirsty Coventry, explicó que la decisión responde a recomendaciones médicas y busca garantizar la equidad y seguridad en la competencia. “En los Juegos Olímpicos, incluso las diferencias más pequeñas pueden decidir una victoria. Por eso resulta evidente que no sería justo permitir que varones biológicos compitan en la categoría femenina”, señaló.

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 serán los primeros en aplicar esta norma universal. Con ello, el COI busca establecer un criterio homogéneo para todas las disciplinas, evitando disparidades entre federaciones.

La prueba de elegibilidad y el gen SRY

La elegibilidad se definirá mediante una prueba única en la vida destinada a detectar el gen SRY, ubicado en el cromosoma Y y responsable del desarrollo de características masculinas. Según el COI, el examen podrá realizarse con saliva, un hisopo bucal o una muestra de sangre, y se considera poco invasivo en comparación con otros métodos.

Las atletas que obtengan un resultado negativo para el gen SRY cumplirán de manera permanente los criterios para competir en la categoría femenina. La prueba solo se repetirá si existen dudas sobre su validez. En caso de no superar el examen, las deportistas podrán participar en categorías masculinas, abiertas o mixtas, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

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Impacto en atletas trans y con DSD

Hasta ahora, las federaciones deportivas tenían autonomía para definir la elegibilidad por sexo. Algunas disciplinas como atletismo, natación, ciclismo y remo ya habían impuesto restricciones, mientras que otras permitían la participación de mujeres trans si reducían sus niveles de testosterona.

La nueva política del COI elimina esa posibilidad y afecta también a la mayoría de atletas con DSD. Bajo las reglas anteriores, las atletas con DSD que no habían pasado por la pubertad masculina podían competir si mantenían la testosterona dentro de ciertos límites. DSD significa Desarrollo Sexual Diferente. Es un término médico que se utiliza para describir condiciones poco frecuentes en las que los genes, las hormonas o los órganos reproductivos de una persona presentan una combinación de características masculinas y femeninas.

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La única excepción contemplada en la nueva normativa es para quienes padecen el síndrome de insensibilidad completa a los andrógenos (CAIS), una condición poco común que impide atravesar la pubertad masculina.

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