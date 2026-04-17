DJ Chincha lanza ‘Óyeme’, un track Latin House con colaboración internacional

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

María José Pino, conocida artísticamente como DJ Chincha, da un paso decisivo en su carrera con el lanzamiento de su nuevo track ‘Óyeme’, una propuesta que fusiona ritmos latinos con la energía del house.

La artista guayaquileña, que ganó notoriedad durante la pandemia por sus transmisiones en vivo con EXPRESO, en las que miles de personas se conectaban para disfrutar de sus mezclas, ahora apuesta por la producción musical propia como una evolución natural de su trayectoria.

El tema será estrenado este viernes 24 de abril, fecha en la que estará disponible en plataformas digitales. Además, el lanzamiento incluirá un concepto visual y una presentación en vivo en un bar ubicado en la calle Panamá, en el centro de Guayaquil, donde se realizará una pre-party desde las 20:00 para que el público escuche el track por primera vez.

Una colaboración internacional gestada en la virtualidad

El sencillo cuenta con la participación del DJ argentino Nicolás Sierra Lero, conocido como Call Me Bestia, y del productor Martín Palazzo (MP), en una colaboración que se desarrolló completamente a distancia.

El proyecto inició en enero, tras un reencuentro entre Chincha y Sierra Lero, a quien conoció años atrás. Posteriormente, se sumó Palazzo, con quien no tenía contacto previo.

“Hicimos una reunión por Zoom, conversamos, vimos el perfil de cada uno, hicimos match y dijimos: hay que centrarnos a producir”, relata.

El proceso incluyó encuentros semanales para revisar avances y ajustar detalles. “Nos poníamos fechas para reunirnos una vez a la semana… y a finales de marzo el track ya estaba masterizado”, señala.

‘Óyeme’: un nombre breve con identidad sonora

El nombre del track surgió en la etapa final del proceso creativo, cuando la canción ya estaba terminada pero aún no tenía título.

“Cuando escuchamos ya el track final no teníamos el nombre de la canción… en una parte del vocal hay una intro que dice ‘Óyeme’… y dijimos, ya, ese nombre va”, explica la DJ.

La elección también respondió a su sonoridad y conexión con el público. “Le damos un nombre corto, fácil de decir… la gente es como gritona: ‘Óyeme, Óyeme’, y ya quedó así ”, añade.

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Latin House: un sonido que la representa

El resultado final fue una canción dentro del género Latin House, un género que terminó imponiéndose de forma natural durante el proceso creativo. Más que una decisión técnica, fue una construcción que reflejaba tanto la identidad de Chincha como el punto en común entre los tres artistas: su raíz latina y su afinidad por el house.

“El track quedó en Latin House porque es muy representativo de lo que soy yo… los tres somos latinos y nos gusta el house”, afirma.

En esa misma línea, la propuesta también buscó mantenerse fiel a su personalidad, apostando p or una energía más luminosa y bailable. El resultado es un track que no solo conecta estilos, sino que traduce su esencia en ritmo.

Chincha en su set, donde nació la propuesta Latin House junto a los tres artistas.foto: Expreso

Un mood playero y bailable

‘Óyeme’ está concebido como una canción versátil, pensada tanto para la playa como para la pista de baile.

“Yo lo veo bastante playero… un fin de semana, estás en la playa con amigos, pones el parlante y te dan ganas de bailar”, describe Chincha.

El tema incorpora elementos como percusión tropical, piano y bases rítmicas que refuerzan su carácter festivo. “Es muy alegre el track, tiene muchos ritmos tropicales… es muy bailable”, añade, al tiempo que reconoce que el house es un género que disfruta y que forma parte habitual de sus sets.

De la pandemia a la madurez artística

La evolución de DJ Chincha no solo está marcada por su salto a la producción musical, sino también por un proceso de adaptación que redefinió su forma de entender la música y al público.

En sus inicios, su propuesta estaba enfocada en un solo género. Sin embargo, con el tiempo comprendió que la dinámica de los eventos exige mayor versatilidad. Ese punto de quiebre llegó durante la pandemia, cuando sus transmisiones en vivo la enfrentaron a una audiencia diversa que pedía distintos estilos.

“Me pedían cumbia, reggaetón, salsa… eran géneros que yo no escuchaba mucho y que me tocó aprender”, recuerda.

DJ Chincha junto a su perro, en una etapa marcada por la evolución hacia la producción musical y una nueva forma de conectar con el público.foto: Expreso

Esa experiencia redefinió su rol como DJ y amplió su enfoque musical. “Entendí que no siempre puedo poner lo que yo quiero… mi trabajo es hacer bailar a la gente”, afirma.

Hoy, esa versatilidad le permite adaptarse a distintos públicos y consolidar una propuesta más madura en cada presentación.

Guayaquil como punto de partida hacia el exterior

Más allá de su propuesta sonora, la artista considera que este lanzamiento también puede aportar visibilidad a la escena musical local.

“En Ecuador hay demasiado talento y no lo hemos exportado bien… creo que este track puede hacer que la gente diga: ‘qué bacán, esa canción es de Guayaquil’”, sostiene.

La colaboración internacional, que conecta Ecuador y Argentina, apunta precisamente a abrir nuevas puertas en el mercado global.