San Juan, el 'Balcón de Quito', revive: qué ver, comer y hacer en el barrio tradicional

Publicado por Mishell Duque Creado: Actualizado:

El tradicional barrio San Juan es uno de los iconos de la capital por su historia, desde la época incaica cuando era sólo una loma y el sitio era utilizado para rituales de adoración a la luna. A inicios del siglo pasado empezó a consolidarse como un eje de la ciudad, por ser el punto más alto y el limite hacía el sur.

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San Juan, que es historia y tradición, también se ha vuelto tendencia en los últimos meses, con proyectos y emprendimientos locales, más organización barrial, que buscan repotenciarlo como un destino del turismo local.

En este Paseo Express, repasamos los imperdibles de este barrio: dos ´huequitas' que se acercan al siglo de existencia, el emblemático Centro de Arte Contemporáneo, el Puente de la Luna y la propuesta del pasaporte barrial.

Las quesadillas de San Juan

Las quesadillas del barrio San Juan, en la calle Rio de Janeiro, son muy famosas y han logrado permanecer por 91 años. Fue en 1935 que inició el negocio de la mano de Juan Cobo en La Ronda para luego instalarse en este barrio que empezaba a ser conocido por los hornos de ladrillo.

La receta ha pasado por tres generaciones y actualmente Manuela Cobo se encarga de hacer respetar la preparación que incluso está patentada y que es la más solicitada del lugar, donde también se venden otras golosinas y helados.

Dirección: Deifilio Torres y México

Deifilio Torres y México Precio: $ 1,10 (una quesadilla)

$ 1,10 (una quesadilla) Horario: 8:30 a 18:30 (lunes a sábado) y 11:30 a 17:30 (domingo)

Centro de Arte Contemporáneo

El Centro de Arte Contemporáneo es visitado por turistas nacionales y extranjeros.MATTHEW HERRERA

El antiguo Hospital Militar que fue reformado y desde 2009 se convirtió en el Centro de Arte Contemporáneo es una de las joyas que tiene San Juan. Su arquitectura es una belleza por los pasillos, graderíos, patios y columnas.

Vale la pena entrar y echar un vistazo a las distintas propuestas artísticas, con exposiciones de fotografía, esculturas y otras expresiones. El espacio además suele acoger actividades dirigidas a grupos vulnerables con temáticas sociales que se abordan desde la música, actuación, movimiento, etc.

Dirección: Montevideo y Luis Dávila

Montevideo y Luis Dávila Precio: Gratis

Gratis Horario: 9:00 a 16:30 (miércoles a viernes) 10:00 a 17:30 (fines de semana y feriados)

Puente de La Luna

También conocido como puente amarillo, es uno de los puntos más altos del barrio y de gran uso para conectar a los habitantes de las zonas más altas. Se encuentra sobre la quebrada La Chilena y ofrece la mejor vista de la ciudad.

A pesar de su privilegiada vista y de que hay quienes llegan en busca de una buena fotografía, el lugar es un asunto pendiente para los vecinos y autoridades, pues resulta común encontrar restos de basura en sus inmediaciones.

Dirección : Calle Esmeraldas (parte del Parque de La Luna)

: Calle Esmeraldas (parte del Parque de La Luna) Dato: En vehículo se puede acceder hasta la base del puente por la calle Esmeraldas. Si se llega a pie, la mejor opción son las escaleras desde la calle Imbabura.

Los motes de San Juan son conocidos en toda la ciudad.MATTHEW HERRERA

Motes de San Juan

Sobre la calle Nicaragua se encuentra una de las ´huequitas´ de mote más famosa de Quito. Los Motes de San Juan se venden hace ochenta años y Carmen Chasi es la encargada de mantener vivo el negocio que empezó su abuela en el mismo lugar. El secreto: la cocina en leña.

Clientela no falta por el sabor que caracteriza a la preparación de mote con chicharrón y el característico ají que la acompaña. A pesar del éxito del negocio, el local no ha cambiado sus características en cuanto a espacio y el platillo solo se vende para llevar.

Dirección: Nicaragua y José Riofrío

Horario: 10:00 a 16:00 (domingo a jueves) 10:00 a 14:30 (viernes)

Precio: 4 dólares

Un pasaporte barrial que activa la economía

El pasaporte barrial ofrecerá descuentos en varios locales.MISHELL DUQUE / EXPRESO

En las últimas semanas, la propuesta por parte de cuatro emprendimientos de San Juan (Villa María, Runa Wana, X lo Alto y Chuta Madre) se ha instalado en el diálogo de las redes sociales y entre los visitantes del barrio. Un pasaporte barrial con descuentos en consumos y con futuros premios.

Se trata de visitar cada sitio y conseguir sellar las páginas del pasaporte para después, en junio de este año, participar de sorteos. La dinámica ha captado la atención y, de hecho, ha conseguido activar económicamente el barrio entero.

Cada uno de estos emprendimientos han llevado a repensar San Juan como destino local, pues se han enfocado en públicos nuevos y han conseguido, por medio de su presencia en redes sociales, que poco a poco este tradicional barrio quiteño recobre dinámicas de turismo y consumo local.

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