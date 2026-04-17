"Superé las fases con legitimidad": Cynthia Jacho defiende su rol en el concurso para fiscal general

Publicado por Richard Josue Jimenez Mora Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Cynthia Jacho defiende su integridad y denuncia bloqueos en el concurso de Fiscal General este 17 de abril.

La presidenta de la Comisión rechaza acusaciones de Luis Molina sobre supuestas fallas en su postulación.

Jacho y el CPCCS enfrentan demandas judiciales de Washington Andrade por manejo de expedientes fiscales.

Cynthia Jacho, presidenta de la Comisión Ciudadana de Selección, defendió este 17 de abril de 2026 la transparencia del proceso para designar al nuevo Fiscal General del Estado. Ante los cuestionamientos por su juventud y presuntas irregularidades denunciadas por sectores políticos, Jacho calificó las acusaciones de "incoherentes" y denunció un plan para obstaculizar el concurso público. La funcionaria aseguró que su gestión cuenta con el respaldo legal del CPCCS y representa la renovación generacional en la vida pública del Ecuador.

Cynthia Jacho rechaza ataques contra el concurso para Fiscal General

Durante la sesión del pleno de este viernes, Cynthia Jacho calificó de "ilógico" que se pretenda invalidar su integridad utilizando como argumento su reciente incursión profesional. La comisionada enfatizó que estos señalamientos carecen de fondo y solo buscan sembrar dudas en la opinión pública para frenar el avance de la selección.

Te puede interesar | De La Gasca denuncia a veedor del concurso para Fiscal General: lo que sigue y sus implicaciones

"Resulta incoherente que se pretenda manchar mi nombre con un documento que ni siquiera he suscrito", afirmó la funcionaria, quien recordó que superó todos los filtros establecidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

El asambleísta Luis Fernando Molina ha cuestionado la designación de Cynthia Jacho como presidenta de la Comisión de Selección del concurso para fiscal general.Cortesía.

Denuncias de Luis Fernando Molina y presión judicial sobre el CPCCS

El proceso enfrenta fuertes tensiones políticas y legales que amenazan los tiempos de designación:

Te puede interesar | Concurso Fiscal General: Demandan a Andrés Fantoni por "poca transparencia" en expedientes