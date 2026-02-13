Klaus Jungbluth culminó su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

El único ecuatoriano en la cita compitió en la prueba de los 10 km esquí de fondo ante más de un centenar de deportistas

El esquiador ecuatoriano Klaus Jungbluth culminó este viernes 13 de febrero su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, siendo el único deportista ecuatoriano presente en la cita olímpica invernal de este año y que completa una segunda aparición en una cita de este tipo, todo un récord que ningún ecuatoriano ha logrado.

El guayaquileño, de 46 años, hizo su aparición cerca de las 05:45 en la prueba de los 10 kilómetros de esquí de fondo, disciplina en la que registró un tiempo de 31 minutos y 34 segundos, resultado con el que cruzó la meta en el puesto 111 de la clasificación general de una competencia que reunió a más de un centenar de competidores de cerca de 49 distintas delegaciones.

Su clasificación a estos segundos Juegos Olímpicos de Invierno se concretó durante la Copa del Mundo de esquí de fondo disputada el año pasado en Ruka, Finlandia, escenario que otorgaba cupos oficiales para la competencia olímpica y donde logró los puntos necesarios para asegurar su presencia en la delegación ecuatoriana.

Podio de la prueba de esquí de fondo de 10km

Oro: Johannes Klæbo (Noruega)

Plata: Mathis Desloges (Francia)

Bronce: Einar Hedegart (Noruega)

Hasta este viernes 13 de febrero, en el medallero general de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, Noruega e Italia encabezan la tabla con 18 preseas. Noruega lidera el conteo de oros con ocho, mientras que Italia suma seis. En la categoría de plata ambas delegaciones registran tres medallas, y en el bronce Italia mantiene ventaja con nueve frente a las siete obtenidas por el equipo noruego.

Ecuador presente en las tres últimas ediciones

La participación de Jungbluth en esta edición se suma a su antecedente en los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang 2018, donde finalizó en el puesto 112 en la prueba de 15 kilómetros de esquí de fondo. En aquel año se convirtió en el primer ecuatoriano en competir en unos Juegos Olímpicos de Invierno, marcando un hito para el deporte nacional.

Desde entonces, Ecuador ha mantenido presencia consecutiva en tres ediciones del evento. Tras la actuación de Jungbluth en 2018, la siguiente representante fue Sarah Escobar en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022, donde participó en el eslalon gigante de esquí alpino.

Posteriormente, el propio Jungbluth volvió a integrar la delegación en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026, consolidando la continuidad de la representación ecuatoriana en disciplinas de invierno.

