Boston se rinde ante la solidaridad: Corredores ayudan a un compañero a cruzar la meta

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

La Maratón de Boston volvió a demostrar que el atletismo de élite no solo se mide en cronómetros, sino también en humanidad. En un gesto que rápidamente se volvió viral, dos corredores sacrificaron su tiempo personal para auxiliar a un compañero que, al borde del colapso físico, se desplomó sobre el asfalto a pocos metros de la gloria.

Lo que comenzó como una crisis física terminó en una escena profundamente emotiva. Los dos participantes, sin conocer previamente al atleta afectado, detuvieron su marcha para incorporarlo. Con el apoyo de un tercer competidor que se sumó a la asistencia, lograron sostenerlo y cruzar juntos la línea de meta, transformando el agotamiento en un símbolo de compañerismo y espíritu deportivo.

John Korir hace historia con un récord imbatible

En el plano estrictamente competitivo, el asfalto de Boston fue testigo de una hazaña sin precedentes. El keniano John Korir no solo defendió su corona por segundo año consecutivo, sino que pulverizó el récord de la prueba. Con un tiempo de 2 horas, 1 minuto y 52 segundos, Korir logró rebajar en 70 segundos una marca histórica que había permanecido intacta durante los últimos 15 años.

El dominio africano se consolidó en el podio masculino con el tanzano Alphonce Felix Simbu (2h02:47) y el keniano Benson Kipruto (2h02:50), quienes protagonizaron un cierre milimétrico para adjudicarse el segundo y tercer puesto, respectivamente.

Sharon Lokedi revalida su reinado

La categoría femenina también tuvo una protagonista indiscutible. La keniana Sharon Lokedi se alzó con la victoria por segundo año consecutivo, reafirmando su hegemonía en una de las competencias más exigentes del mundo. Lokedi cruzó la meta con un registro de 2 horas, 18 minutos y 51 segundos. Aunque su marca se situó 89 segundos por encima del récord que ella misma estableció en la edición anterior, su desempeño fue suficiente para asegurar el primer lugar del podio y confirmar su excelente estado de forma.