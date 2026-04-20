¿Quiénes deben ir al Mundial? Arma 'Tu Tri Ideal' con el nuevo juego de EXTRA y EXPRESO

Publicado por Óscar Fernando Murillo Mojica Creado: Actualizado:

Lo que debes saber

EXTRA y EXPRESO lanzan "Tu Tri Ideal", una aplicación interactiva para armar tu convocatoria.

Usuarios podrán elegir 26 jugadores y definir tácticas como un estratega profesional.



La herramienta permite descargar la alineación visual y compartirla en redes sociales.



El debate futbolístico en las calles, oficinas y redes sociales de Ecuador tiene un nuevo punto de encuentro. ¿Debe ser titular Enner Valencia? ¿Es momento de darle la responsabilidad total a Kendry Páez? ¿Quién debería custodiar el arco? Las respuestas a estas preguntas ya no quedan solo en palabras; ahora, los lectores de EXTRA y EXPRESO tienen la oportunidad de demostrar sus conocimientos tácticos con el lanzamiento de "Tu Tri Ideal".

Esta innovadora herramienta digital llega para romper la barrera entre el espectador y el campo de juego, permitiendo que cada usuario se convierta, por unos minutos, en Sebastián Beccacece. En un país donde se respira fútbol las 24 horas, esta aplicación interactiva busca canalizar la pasión del hincha de una manera visual, dinámica y, sobre todo, compartible.

La tecnología al servicio de la pasión futbolera



La aplicación ha sido diseñada con una interfaz intuitiva que permite navegar por una lista amplia de futbolistas ecuatorianos que militan tanto en la LigaPro como en las ligas más competitivas del exterior. Ya no se trata solo de dar nombres al azar; el sistema obliga al usuario a cumplir con las reglas reales de una convocatoria oficial: elegir 26 guerreros, distribuidos estratégicamente entre arqueros, defensas, volantes y delanteros.

El valor diferencial de 'Tu Tri Ideal' radica en su capacidad de síntesis. Al terminar la elección, la herramienta genera una alineación visual profesional que puede ser descargada directamente al celular o compartida en redes sociales, elevando el nivel del debate con amigos y seguidores.

Paso a paso: Cómo armar tu convocatoria mundialista



Participar en esta experiencia es sumamente sencillo y no requiere de registros complejos. Aquí te explicamos cómo empezar tu gestión como estratega:

Ingresa a la plataforma (link aquí): Accede a través de los portales oficiales de Extra.ec o Expreso.ec. También puedes escanear los códigos QR que aparecen en nuestras ediciones impresas. Selecciona a tus 26 guerreros: Navega por las categorías. Deberás elegir exactamente 3 arqueros, 8 defensas, 10 volantes y 5 delanteros para completar la lista de buena fe. Define tu dibujo táctico: Una vez con la lista cerrada, haz clic en "Siguiente" para pasar a la pizarra. Elige entre formaciones clásicas como el 4-3-3, el equilibrado 4-4-2 o el moderno 4-2-3-1. Pon a los titulares en cancha: Arrastra a tus jugadores favoritos desde tu lista de convocados hacia el campo de juego para definir tu 11 inicial.

Descarga y genera debate: Haz clic en "Finalizar" para obtener la imagen de tu equipo. Guárdala en tu galería y compártela en X (Twitter), Facebook, Instagram o WhatsApp con el hashtag #TuTriIdeal.

Un pulso real sobre el sentimiento del hincha



Más allá de la diversión, 'Tu Tri Ideal' funcionará como un termómetro en tiempo real para el periodismo deportivo. A través del análisis de las elecciones de miles de usuarios, nuestros diarios podrán identificar quiénes son los jugadores "intocables" para el pueblo ecuatoriano y qué nombres generan mayor consenso de cara a la próxima cita mundialista.

No te quedes fuera de la conversación. Es hora de dejar de decir "yo lo haría mejor" y demostrarlo. Entra ahora, arma tu equipo y haz que tu voz se escuche en las gradas digitales de todo el país. Ecuador necesita tu selección.