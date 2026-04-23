El Nacional sigue sin habilitar jugadores y profundiza su crisis

Publicado por JAIME FERNANDO JARAMILLO YEPEZ Creado: Actualizado:

El Nacional vivió una nueva mancha en su gloriosa historia al presentarse con apenas 14 jugadores y un central jugando como arquero para el partido de los treintaidosavos de final de la Copa Ecuador.

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Los criollos viajaron a Tulcán para disputar el partido contra Dunamis y, pese a lo remendada de su plantilla, golearon 5-1 y avanzaron a la siguiente ronda del torneo.

Gustavo Figueroa, asistente del entrenador Edmundo Méndez, manifestó que “habíamos planificado el partido de una forma, pero al no contar con arquero tuvimos que cambiar sobre la marcha. Afortunadamente se nos dio el resultado”.

Fue así como el zaguero central Wilder Estupiñán tomó la responsabilidad de defender la portería. “Él levantó la mano cuando consultamos si alguien estaba dispuesto a atajar. Eso demostró el compromiso y amor por el equipo que tiene este plantel”, añadió el Potro.

Asumido su nuevo rol, los porteros Jordan Congo y Sebastián Zumba, que no pudieron ser inscritos, se acercaron a Estupiñán para darle consejos y ánimos en su nueva posición.

“Con el ‘profe’ Méndez nos acercamos para entregarle todo nuestro apoyo y la verdad es que lo hizo bastante bien”, agregó Figueroa, quien conoce bien a los juveniles que han ‘salvado’ a El Nacional, ya que los dirigió el año anterior en las formativas.

Una vez solventada la falta de arquero, Méndez ofreció la charla técnica, en la que se trató “de obviar la situación por la que atraviesa la institución y pensar más en que estos partidos son una oportunidad para ellos, pues pueden ser una vitrina, para que dejen todo en la cancha por el equipo y sus familias”, expresó el exdelantero.

Molestia por falta de inscripciones

Una fuente cercana al plantel le contó a este Diario que existe molestia en los jugadores, ya que el club no ha podido inscribir a varios elementos, ni en LigaPro ni en la Copa Ecuador. Además de no tener un arquero presto para jugar ante Dunamis 04, surgió otro problema: solamente contaba con tres suplentes.

El joven defensor Wilder Estupiñán asumió ayer la responsabilidad de custodiar el arco de El Nacional.Cortesía

El no contar con la plantilla completa se da, entre otras cosas, por la demanda ante la FIFA presentada por el entrenador Omar Asad, quien dirigió al Rojo la temporada pasada. El Turco pide $129.200 por concepto de sueldos y premios no cancelados.

Como no se dio el pago, el ente mundial impuso la sanción de no poder inscribir jugadores durante tres períodos, es decir hasta enero de 2027.

Ante este panorama, Méndez y Figueroa están conscientes de que “el club está pasando por problemas económicos graves, pero estamos aquí para ayudar, para aportar, por eso aceptamos este reto”, enfatizó el Potro.

Tambalea alianza con NEF

Parecía que con el regreso de los militares al mando del equipo, con Ricardo Cajas a la cabeza, los problemas se solucionarían, pero nada de esto ha sucedido. La primera decisión de Cajas fue anunciar una alianza con el grupo empresarial Naniecheandia SL SA (NEF), que se comprometió a administrar el club por 15 años, a cambio de una inversión de $10 millones.

Pero ante la gran cantidad de demandas que aparecieron tras el inicio de la relación, NEF habría solicitado un proceso de mediación para resolver el conflicto legal con el club y analizar si continúa o no.