“Ora por mí”: Joao Rojas conmueve a los hinchas de Barcelona SC antes de su operación

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Esto debes de saber Joao Rojas viajará a Estados Unidos para operarse de su rodilla izquierda por ligamento cruzado anterior.





El jugador fue increpado por hinchas antes de su viaje y decidió no responder en ese momento.





Horas después, Rojas publicó un mensaje en redes sociales donde pidió oraciones.

El jugador de Barcelona SC, Joao Rojas, volvió a estar en el centro de la polémica por lo que dice —y también por lo que deja de decir—. Esta vez ocurrió antes de ser operado en Chicago, Estados Unidos, de su rodilla izquierda tras sufrir una lesión de ligamento cruzado anterior.

Antes de su viaje, el futbolista fue increpado por algunos hinchas, quienes le reclamaron en medio de la incertidumbre por su situación. Uno de ellos dijo: "Pronta recuperación, pero no cobres ni un dólar más en Barcelona. De corazón te lo digo". y se hizo viral.

Rojas y su fe en Dios

En ese momento, Rojas optó por no responder de forma presencial. Sin embargo, horas después decidió romper el silencio a través de un mensaje en redes sociales, donde abrió su corazón y pidió oraciones en un momento clave de su carrera y su vida.

Rojas compartió cómo han sido sus días en medio de esta dura etapa, dejando un mensaje de fortaleza personal:

Su fe en Dios sobre todo

"El fútbol me sigue poniendo pruebas que solo yo decido cómo enfrentarlas. No soy víctima de nada. Soy un privilegiado de poder volver a intentarlo. Y si hoy decido compartirlo, no es para que me vean diferente, es porque sé que hay muchos que pasan por momentos duros".

El jugador también profundizó en su mensaje desde una visión espiritual, mostrando su fe en medio de la adversidad:

Joao Rojas enfrenta su momento más duro y pide oraciones antes de su cirugíaCortesía

"Dios tiene un propósito incluso en los procesos que no entendemos. Mañana (22/04/2026) será un gran día. Ora por mí", escribió Rojas, dejando ver la esperanza con la que afronta su intervención quirúrgica.

El mensaje del futbolista ha generado diversas reacciones entre los aficionados, entre quienes lo apoyan y quienes aún mantienen dudas sobre su situación, en un momento en el que su recuperación será clave para volver a vestir la camiseta amarilla.