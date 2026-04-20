Alarma Barcelona SC: el equipo pierde solidez y sus referentes hablan del planteamiento

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Esto tienes que saber Jimmy Montanero afirma que el problema no es solo táctico, sino que los jugadores actuales no están rindiendo.



Aunque César Farías intenta priorizar el orden, existe una distancia crítica entre su propuesta en la pizarra y la ejecución.

Estrategia "medieval": Tulio Quinteros critica duramente la tendencia de retroceder líneas tras marcar.

Barcelona SC disputó tres partidos en apenas nueve días del 10 al 19 de abril y el saldo es preocupante: recibió siete goles (cuatro en LigaPro y tres en Copa Libertadores). Lo más crítico ocurrió ante Macará, donde en los últimos 10 minutos le encajaron tres anotaciones, dejando a la hinchada con una sola pregunta: ¿Qué pasó con el equipo en tan poco tiempo? Los partidos fueron: Ante Leones ganó 2-1, y perdió 3-0 con Boca Juniors y 3-2 ante los celestes de Ambato.

Antes de viajar al estadio Ballavista, el “Ídolo” solo tenía cuatro goles en contra y ostentaba una de las mejores defensas en LigaPro. Sin embargo, en el Bellavista todo cambió.

Tres exdefensores amarillos; Jimmy Montanero, Ángel Escobar y Tulio Quinteros analizan el presente del equipo, antes de jugar con Mushuc Runa, el miércoles 22 de abril en el Monumental.

Barcelona SC dejó escapar el partido en el cierre y ahora ve cómo sus rivales directos toman ventaja en la tabla.Cortesía

Jimmy Montanero, capitán y exdefensa central de Barcelona, analizó los últimos encuentros del equipo. Para el exjugador, el problema no radica solo en la pizarra, sino en la ejecución y la jerarquía del plantel.

“Son dos partidos diferentes: uno de visitante en Libertadores y el otro en la altura, pero esa es la propuesta que presenta Farías. Ojo, no solo pasa por la alineación, sino por lo que los jugadores quieren hacer”, comentó Montanero.

Además, cuestionó la efectividad del sistema del DT venezolano: “El entrenador nos ha demostrado ser defensivo; de visita pone de cinco a siete jugadores tratando de que no le hagan goles. Sin embargo, la distancia entre lo que él propone y lo que ocurre en cancha es diferente. Esto quiere decir que su propuesta no es tan segura como parece”.

Los números de Barcelona SC ante Mushuc Runa

Montanero, quien ha pasado por las facetas de jugador, entrenador y comentarista, fue más allá de lo táctico: “Podemos achacar todo a Farías, pero los jugadores no están a la altura de un equipo como Barcelona. Se empezó como un año austero, ahora dadas las circunstancias, avóquense a eso”.

Finalmente, envió un mensaje a la prensa y a la hinchada sobre la falta de equilibrio en los juicios: “Ojo, la parte del comentario deportivo también influye. Hay que ser cautos cuando el equipo gana. Ahora que le hicieron siete goles en tres partidos se le achaca todo, pero cuando se le ganó a Liga de Quito se dijo que Farías usaba una gran estrategia”.

Barcelona SC es cuarto en la LigaPro 2026.API

Barcelona SC regala mucho espacio al contrario

Ángel Escobar, quien vistió la camiseta amarilla en 2007, califica la situación como alarmante. “Es preocupante; se ve una falta de solidez en la defensa. Desde que le ganó a Liga de Quito, el equipo sufre en los tramos finales”, comenta.

Sobre la remontada de Macará, Escobar es enfático: “Barcelona fue fuerte con el balón, pero sin la pelota quedó expuesto. Cedió la posesión y, lo peor, el ritmo de juego. Se replegó demasiado rápido y eso hizo crecer a Macará”.

Para el exlateral, la responsabilidad es clara: “Es culpa de Barcelona por entregar la iniciativa; el rival, de local y con altura, no perdona”.

Además, descartó que el calendario sea una justificación: “El desgaste por viajes y Libertadores existe, pero no puede ser excusa. Barcelona es un equipo grande y debe estar a la altura de su historia”.

Quinteros dice que no hay juego

Tulio Quinteros, referente de las décadas de los 80 y 90, fue más crítico con el planteamiento de César Farías. “El técnico no es para Barcelona. Los equipos de jerarquía pueden perder, pero jugando; no veo un esquema definido en este equipo”, sentenció.

Al analizar los goles recibidos, Quinteros señaló errores tácticos: “Ante Boca Juniors comenzaron bien, pero en el segundo tiempo puso más delanteros en lugar de copar el medio campo. Barcelona debe hacer presión alta para alejar el balón de su defensa. Eso de marcar un gol o ir empatando y tirarse atrás es de la ‘era medieval’. Es hora de que Farías estructure un equipo, algo que hasta ahora no tiene”.

Según Tulio, regalar el terreno de juego es lo que ha hecho sufrir a la hinchada en estos últimos tres encuentros.