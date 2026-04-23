Lamine Yamal fuera de LaLiga: el tiempo de recuperación que preocupa a España para el Mundial

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Esto debes de saber Lamine Yamal sufrió una lesión en el bíceps femoral izquierdo y no jugará más en LaLiga.





El joven del FC Barcelona estará fuera entre cuatro y ocho semanas según el parte médico.





Su ausencia impactará en los seis partidos finales del torneo y en el cierre del campeonato.

El triunfo del FC Barcelona dejó un sabor agridulce tras confirmarse la lesión de una de sus mayores promesas. Lamine Yamal, protagonista en la victoria frente al Celta de Vigo, sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que lo dejará fuera del tramo final de LaLiga.

El joven extremo había vuelto a ser determinante cuando convirtió el penal que le dio los tres puntos al equipo azulgrana. Sin embargo, la alegría duró poco. En el minuto 40 del compromiso, el futbolista sintió una molestia muscular que lo obligó a abandonar el campo, encendiendo la preocupación en el cuerpo técnico y en la afición.

El delantero del FC Barcelona Lamine Yamal (i) junto a su entrenador Hans-Dieter Flick.EFE

El tiempo que no estará en cancha

Tras las pruebas médicas, el club confirmó que Yamal seguirá un tratamiento conservador y que su tiempo de recuperación podría extenderse entre cuatro y ocho semanas. Esta situación lo deja fuera de los seis partidos restantes del campeonato, en un momento clave en el que el Barcelona mantiene una ventaja importante sobre el Real Madrid en la lucha por el título.

La ausencia del atacante se sentirá en encuentros exigentes ante rivales como Getafe, Osasuna, Alavés, Betis y Valencia, además del esperado clásico frente al Real Madrid. Se trata de partidos determinantes para asegurar la corona y cerrar la temporada con éxito.

No es la primera vez que el joven talento enfrenta problemas físicos en el curso actual. Al inicio del campeonato ya había sufrido una pubalgia que también lo mantuvo alejado de las canchas durante varios encuentros. Aun así, el equipo logró sostener su nivel competitivo en su ausencia.

La noticia, pese a su impacto en el club catalán, trae alivio para la selección española. Todo apunta a que Lamine Yamal llegará en condiciones al Mundial, donde España tiene grandes expectativas y contará con su talento para encarar el desafío internacional.